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Kastamonu seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Kastamonu seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Kastamonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 milletvekili göndermekte. Peki Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu? Kastamonu milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Kastamonu belediyesi kimde, hangi partide? İşte Kastamonu seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:01 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kastamonu seçim sonuçları

Kastamonu seçim sonuçları

Kastamonu seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Kastamonu seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Halil Uluay

2- Fatma Serap Ekmekci

3- Mehmet Umur

CHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Hasan Baltacı

2- Kadir Yalçın

3- Ziver Kaplan

MHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Emin Çınar

2- Alperen Özmen

3- Engin Uzuner

İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Ahmet Katar

2- Metin Ateş

3- Mustafa Güvenç

Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları

1-Mustafa BAŞESGİOĞLU

2-Ayten URGANİOĞLU

3-Yunus Emre KAY

Yeniden Refah Partisi Kastamonu milletvekili adayları

İbrahim Demir

Kağan Yorulmaz

Hayri Çelik

2023 seçimleri Kastamonu seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Kastamonu cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Kastamonu cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 69’unu alırken, Muharrem İnce Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini ve Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,3 aldı.

Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Kastamonu milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Kastamonu oy oranı % 72,3 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,8’ini aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kastamonu’da hangi parti ne kadar oy aldı? Kastamonu’da hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 52,2
  2. MHP % 20,1
  3. CHP % 15,6
  4. İYİ Parti % 9,3
  5. HDP % 1,1

Kastamonu yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

Kastamonu yerel seçim sonuçları: MHP’nin Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oyların % 49,55’ini alırken, AK Parti adayı Tahsin Babaş ise oyların % 30,89’unui aldı.

Kastamonu İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)

  1. AK Parti % 43,56
  2. MHP % 34,49
  3. CHP % 13,33
  4. İYİ Parti % 5,90
  5. BBP % 1,07

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli (24 Haziran 2018)

Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli (24 Haziran 2018)


AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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