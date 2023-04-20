Kastamonu seçim sonuçları
Kastamonu seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Kastamonu seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK Parti Kastamonu milletvekili adayları
1- Halil Uluay
2- Fatma Serap Ekmekci
3- Mehmet Umur
CHP Kastamonu milletvekili adayları
1- Hasan Baltacı
2- Kadir Yalçın
3- Ziver Kaplan
MHP Kastamonu milletvekili adayları
1- Emin Çınar
2- Alperen Özmen
3- Engin Uzuner
İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları
1- Ahmet Katar
2- Metin Ateş
3- Mustafa Güvenç
Memleket Partisi Kastamonu milletvekili adayları
1-Mustafa BAŞESGİOĞLU
2-Ayten URGANİOĞLU
3-Yunus Emre KAY
Yeniden Refah Partisi Kastamonu milletvekili adayları
İbrahim Demir
Kağan Yorulmaz
Hayri Çelik
2023 seçimleri Kastamonu seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Kastamonu cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Kastamonu cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 69’unu alırken, Muharrem İnce Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini ve Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,3 aldı.
Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Kastamonu milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Kastamonu oy oranı % 72,3 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,8’ini aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.
Kastamonu’da hangi parti ne kadar oy aldı? Kastamonu’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 52,2
- MHP % 20,1
- CHP % 15,6
- İYİ Parti % 9,3
- HDP % 1,1
Kastamonu yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
Kastamonu yerel seçim sonuçları: MHP’nin Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oyların % 49,55’ini alırken, AK Parti adayı Tahsin Babaş ise oyların % 30,89’unui aldı.
Kastamonu İl Genel Meclisi seçim sonuçları (2019)
- AK Parti % 43,56
- MHP % 34,49
- CHP % 13,33
- İYİ Parti % 5,90
- BBP % 1,07