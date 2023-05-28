Kastamonu 2. tur seçim sonuçları
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kastamonu sonuçları
2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da % 65.5 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 26.6 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kastamonu oy oranı ise % 7.2 oldu.
14 Mayıs Kastamonu milletvekili seçim sonuçları 2023
Kastamonu’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Halil Uluay - AK Parti
- Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
- Hasan Baltacı - CHP
14 Mayıs seçimlerinde partilerin milletvekili adayları şu şekilde olmuştu:
AK Parti Kastamonu milletvekili adayları
1- Halil Uluay
2- Fatma Serap Ekmekci
3- Mehmet Umur
CHP Kastamonu milletvekili adayları
1- Hasan Baltacı
2- Kadir Yalçın
3- Ziver Kaplan
MHP Kastamonu milletvekili adayları
1- Emin Çınar
2- Alperen Özmen
3- Engin Uzuner
İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları
1- Ahmet Katar
2- Metin Ateş
3- Mustafa Güvenç
Yeniden Refah Partisi Kastamonu milletvekili adayları
İbrahim Demir
Kağan Yorulmaz
Hayri Çelik
2018 Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Kastamonu cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 69’unu alırken, Muharrem İnce Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini ve Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,3 aldı.
2018 Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları
2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Kastamonu oy oranı % 72,3 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,8’ini aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Kastamonu'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 52,2
- MHP % 20,1
- CHP % 15,6
- İYİ Parti % 9,3
- HDP % 1,1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli
24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli
2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları
Kastamonu yerel seçim sonuçları: MHP’nin Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oyların % 49,55’ini alırken, AK Parti adayı Tahsin Babaş ise oyların % 30,89’unui aldı.
2019 Kastamonu İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 43,56
MHP % 34,49
CHP % 13,33
İYİ Parti % 5,90
BBP % 1,07