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Kastamonu seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Kastamonu 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Kastamonu'da 303.707 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kastamonu'da Recep Tayyip Erdoğan % 65.5, Kemal Kılıçdaroğlu % 26.6 oy almıştı. 28 Mayıs 2023 Kastamonu seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:22 . 28/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Kastamonu 2. tur seçim sonuçları

Kastamonu 2. tur seçim sonuçları

Kastamonu 2. tur cumhurbaşkanlığı
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitti.

Kastamonu Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Kastamonu
, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Kastamonu'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Kastamonu 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kastamonu sonuçları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da % 65.5 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verirken, Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na % 26.6 oranında oy verdi. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Kastamonu oy oranı ise % 7.2 oldu.

14 Mayıs Kastamonu milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre Kastamonu’da AK Parti oyların % 55.4’ünü alırken CHP % 21.8 oranında oya sahip oldu. Kastamonu’da MHP % 15, İYİ Parti % 7.6, Yeniden Refah Partisi % 4 oranında oy aldı.

Kastamonu’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

  • Halil Uluay - AK Parti
  • Fatma Serap Ekmekci - AK Parti
  • Hasan Baltacı - CHP

14 Mayıs seçimlerinde partilerin milletvekili adayları şu şekilde olmuştu:

AK Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Halil Uluay

2- Fatma Serap Ekmekci

3- Mehmet Umur

CHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Hasan Baltacı

2- Kadir Yalçın

3- Ziver Kaplan

MHP Kastamonu milletvekili adayları

1- Emin Çınar

2- Alperen Özmen

3- Engin Uzuner

İYİ Parti Kastamonu milletvekili adayları

1- Ahmet Katar

2- Metin Ateş

3- Mustafa Güvenç

Yeniden Refah Partisi Kastamonu milletvekili adayları

İbrahim Demir

Kağan Yorulmaz

Hayri Çelik

2018 Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Kastamonu cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 69’unu alırken, Muharrem İnce Kastamonu Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 19.8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.8’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini ve Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,3 aldı.

2018 Kastamonu milletvekili genel seçim sonuçları

2018 Kastamonu milletvekili seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı Kastamonu oy oranı % 72,3 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Kastamonu’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 25,8’ini aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Kastamonu'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 52,2
  2. MHP % 20,1
  3. CHP % 15,6
  4. İYİ Parti % 9,3
  5. HDP % 1,1

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli

2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları

Kastamonu yerel seçim sonuçları: MHP’nin Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu oyların % 49,55’ini alırken, AK Parti adayı Tahsin Babaş ise oyların % 30,89’unui aldı.

2019 Kastamonu İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 43,56

MHP % 34,49

CHP % 13,33

İYİ Parti % 5,90

BBP % 1,07

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?