Özgün Kasım celp yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?
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Kasım celp yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?

Askere gidecek vatandaşlar Kasım ayı celp yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askerlik görevini yerine getirecekler askerlik yerleri sorgulamasına başladı. 2021 Kasım askerlik celp yerleri merakla bekleniyor. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanaak? Celp yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım celp yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?
askerlerik yerleri

Vatani görevini yerine getirecek asker adayları celp yerlerini öğrenmek için MSB'den gelen açıklama için bekleyişe başladı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2021 Kasım Askerlik yerleri (celp-sevk tarihleri) için tarih belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

CELP YERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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