Kasım celp yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?

Vatani görevini yerine getirecek asker adayları celp yerlerini öğrenmek için MSB'den gelen açıklama için bekleyişe başladı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2021 Kasım Askerlik yerleri (celp-sevk tarihleri) için tarih belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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CELP YERİ NASIL SORGULANIR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup)

25, 26 Ekim 2021

25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup)

22, 23 Kasım 2021

22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup)

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20, 21 Aralık 2021

20, 21 Aralık 2021