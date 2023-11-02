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Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE - TÜFE ile iş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı hesaplama...

"Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı her yıl için TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ve TEFE (Üretici Fiyat Endeksi) gibi ekonomik göstergelere dayalı olarak belirlenir. Kira sözleşmelerindeki artış oranları genellikle yıllık bazda revize edilir. Kasım ayı, yeni kira artış oranlarının açıklandığı bir dönemdir. İşte, TEFE - TÜFE ile iş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı hesaplama...

23:25 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:26 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto:Arşiv

Foto:Arşiv

"Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE - TÜFE ile kira artış oranı kaç oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon verisi yılın bu dönemindeki seyrini yansıtacak ve vatandaşların maaş zammı beklentilerini belirlemeye yardımcı olacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46'sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 42,99 aralığında, yüzde 56,92'sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR!

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor.

KİRA SINIRLAMASI İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Kira artışına yüzde 25 sınırlamasında işyerleri yer almıyor.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023

Kasım ayının 3'ünde TÜİK tarafından belirlenen ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kasım ayı kira hesaplamalarına çevrilecek. Kasım ayında kira yenileyecek olan malikler ve kiracılar 12 aylık enflasyon ortalaması oranına göre kontratlarını güncelleyecek.





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31 dakika önce
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Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu? TEFE - TÜFE ile iş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı hesaplama...