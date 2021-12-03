Kasımpaşa-Beşiktaş Maç Sonucu ÖZET: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Beşiktaş maçının sona ermesi ile maçın skoru ve özeti merak ediliyor.
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇ SKORU: 1-1
İşte maçtan dakikalar:
90'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
90'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
90'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
89'
Sarı Kart
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest, sarı kart görüyor.
89'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Welinton Silva hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
89'
Faul
Umut Bozok, Welinton Silva tarafından faulle durduruluyor.
88'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michy Batshuayi çıkıyor ve yerine Güven Yalçın oyuna giriyor.
88'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Atiba Hutchinson çıkıyor ve yerine Kenan Karaman oyuna giriyor.
87'
İsabetsiz Orta
Sol çaprazdan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
87'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
87'
Korner
Kasımpaşa, Michal Travnik ile köşe vuruşu kullanıyor.
87'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
86'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Jeffrey Bruma ile serbest vuruş kullanacak.
86'
Elle Oynama
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
86'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
85'
Serbest Vuruş
Beşiktaş, Domagoj Vida ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
85'
Faul
Georges-Kevin N'Koudou, Tarkan Serbest tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
84'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Haris Hajradinovic çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.
84'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Mortadha Ouanes oyuna giriyor.
82'
Asist
Golün asistini yapan isim Evren Eren Elmalı.
82'
Gol
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Umut Bozok ile aradığı golü buldu.
81'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.
81'
Faul
Ryan Donk, Michy Batshuayi tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
80'
İsabetli Şut
Can Bozdoğan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
79'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Kevin Varga sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
79'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
79'
Korner
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
77'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
77'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Rachid Ghezzal oyundan çıkarken Mehmet Topal oyuna giren isim.
77'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğucan Haspolat çıkıyor ve yerine Tarkan Serbest oyuna giriyor.
77'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sakıb Aytaç çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.
76'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
74'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
74'
Korner
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
73'
İsabetli Şut
Valentin Eysseric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
73'
Serbest Vuruş
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.
72'
Faul
Valentin Eysseric, ceza sahasına yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.
71'
İsabetsiz Orta
Rakip ceza sahası önünden Doğucan Haspolat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
71'
Korner
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
71'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
70'
İsabetsiz Orta
Sol çaprazdan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
69'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
69'
Faul
Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.
68'
Engellenen Şut
Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
68'
İsabetli Şut
Beşiktaş takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
68'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
68'
Korner
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
68'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
67'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cyle Larin çıkıyor ve yerine Georges-Kevin N'Koudou oyuna giriyor.
66'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.
66'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Cyle Larin hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
66'
Faul
Cyle Larin ile Florent Hadergjonaj arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cyle Larin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
65'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
64'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.
64'
Faul
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rachid Ghezzal, Sakıb Aytaç tarafından faulle durduruluyor.
62'
İsabetsiz Şut
Kasımpaşa takımı Kevin Varga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kevin Varga tarafından çekilen şut auta gidiyor.
61'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeffrey Bruma.
60'
Faul
Can Bozdoğan – Sakıb Aytaç mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
59'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
59'
Sarı Kart
Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan, sarı kart görüyor.
58'
Faul
Domagoj Vida, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
56'
İsabetsiz Şut
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Cyle Larin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
55'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
55'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
55'
İsabetli Şut
Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Harun Tekin kurtarıyor.
52'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
52'
Engellenen Şut
Umut Bozok ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
52'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
49'
İsabetli Şut
Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
48'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
47'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
47'
Engellenen Şut
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi
46'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolai Jorgensen çıkıyor ve yerine Kevin Varga oyuna giriyor.
46'
2.Yarı Başladı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45'
1. Yarı Tamamlandı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
45'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
45'
Korner
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
44'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Can Bozdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
44'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.
43'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
43'
Faul
Josef De Souza ile Umut Bozok arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Josef De Souza.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
43'
İsabetsiz Orta
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
42'
Serbest Vuruş
Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
42'
Faul
Josef De Souza, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Nicolai Jorgensen tarafından faule maruz kalıyor.
41'
Serbest Vuruş
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.
41'
Faul
Can Bozdoğan, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jeffrey Bruma tarafından faule maruz kalıyor.
40'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
40'
Faul
Nicolai Jorgensen, orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.
40'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Florent Hadergjonaj geçiyor.
39'
Faul
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Cyle Larin – Florent Hadergjonaj mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
38'
İsabetsiz Orta
Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
38'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
38'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
37'
İsabetli Şut
Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
37'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
37'
Korner
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
36'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
35'
İsabetsiz Şut
Can Bozdoğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
35'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
33'
Ofsayt
Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
33'
Serbest Vuruş
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Ersin Destanoğlu kullanacak.
32'
Faul
Rachid Ghezzal, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
32'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
32'
Faul
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Welinton Silva tarafından faule maruz kalıyor.
30'
İsabetsiz Şut
Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28'
Engellenen Şut
Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
25'
Engellenen Şut
Atiba Hutchinson rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
24'
Serbest Vuruş
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.
24'
Faul
Josef De Souza - Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Jeffrey Bruma lehine faul kararı veriyor.
24'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
24'
Elle Oynama
Doğucan Haspolat orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa eliyle müdahale ediyor.
22'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
22'
Faul
Sakıb Aytaç, Josef De Souza tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
21'
İsabetsiz Orta
Sağ çaprazdan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
19'
İsabetsiz Şut
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Welinton Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
19'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
18'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
17'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.
17'
Faul
Yusuf Erdoğan - Josef De Souza mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
16'
Ofsayt
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michy Batshuayi
14'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
14'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Can Bozdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
12'
Gol
GOL! Can Bozdoğan Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
12'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
11'
Ofsayt
Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Florent Hadergjonaj için ofsayt bayrağı kalkıyor.
10'
Serbest Vuruş
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.
10'
Faul
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Umut Bozok mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
9'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
9'
Korner
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
8'
Engellenen Şut
Cyle Larin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
8'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
8'
Korner
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
7'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.
7'
Faul
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok, Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.
6'
İsabetsiz Orta
Sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
4'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
3'
İsabetsiz Orta
Sağ çaprazdan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
2'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Cyle Larin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
1'
Serbest Vuruş
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Atiba Hutchinson kullanacak.
1'
Faul
Atiba Hutchinson, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.
1'
Maç Başladı
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.90'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
90'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
90'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.
89'
Sarı Kart
Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest, sarı kart görüyor.
89'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Welinton Silva hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
89'
Faul
Umut Bozok, Welinton Silva tarafından faulle durduruluyor.
88'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michy Batshuayi çıkıyor ve yerine Güven Yalçın oyuna giriyor.
88'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Atiba Hutchinson çıkıyor ve yerine Kenan Karaman oyuna giriyor.
87'
İsabetsiz Orta
Sol çaprazdan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
87'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
87'
Korner
Kasımpaşa, Michal Travnik ile köşe vuruşu kullanıyor.
87'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
86'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Jeffrey Bruma ile serbest vuruş kullanacak.
86'
Elle Oynama
Beşiktaş takımında Michy Batshuayi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
86'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
85'
Serbest Vuruş
Beşiktaş, Domagoj Vida ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
85'
Faul
Georges-Kevin N'Koudou, Tarkan Serbest tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
84'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Haris Hajradinovic çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.
84'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Mortadha Ouanes oyuna giriyor.
82'
Asist
Golün asistini yapan isim Evren Eren Elmalı.
82'
Gol
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Umut Bozok ile aradığı golü buldu.
81'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.
81'
Faul
Ryan Donk, Michy Batshuayi tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
80'
İsabetli Şut
Can Bozdoğan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
79'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Kevin Varga sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
79'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
79'
Korner
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
77'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
77'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Rachid Ghezzal oyundan çıkarken Mehmet Topal oyuna giren isim.
77'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğucan Haspolat çıkıyor ve yerine Tarkan Serbest oyuna giriyor.
77'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sakıb Aytaç çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.
76'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
74'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
74'
Korner
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
73'
İsabetli Şut
Valentin Eysseric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.
73'
Serbest Vuruş
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.
72'
Faul
Valentin Eysseric, ceza sahasına yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.
71'
İsabetsiz Orta
Rakip ceza sahası önünden Doğucan Haspolat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
71'
Korner
Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
71'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
70'
İsabetsiz Orta
Sol çaprazdan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
69'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
69'
Faul
Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.
68'
Engellenen Şut
Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
68'
İsabetli Şut
Beşiktaş takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
68'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
68'
Korner
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
68'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
67'
Oyuna Girme
Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cyle Larin çıkıyor ve yerine Georges-Kevin N'Koudou oyuna giriyor.
66'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.
66'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Cyle Larin hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
66'
Faul
Cyle Larin ile Florent Hadergjonaj arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cyle Larin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
65'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
64'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.
64'
Faul
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rachid Ghezzal, Sakıb Aytaç tarafından faulle durduruluyor.
62'
İsabetsiz Şut
Kasımpaşa takımı Kevin Varga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kevin Varga tarafından çekilen şut auta gidiyor.
61'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeffrey Bruma.
60'
Faul
Can Bozdoğan – Sakıb Aytaç mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
59'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
59'
Sarı Kart
Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan, sarı kart görüyor.
58'
Faul
Domagoj Vida, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.
56'
İsabetsiz Şut
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Cyle Larin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
55'
İsabetsiz Orta
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
55'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
55'
İsabetli Şut
Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Harun Tekin kurtarıyor.
52'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
52'
Engellenen Şut
Umut Bozok ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
52'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
49'
İsabetli Şut
Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
48'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
47'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
47'
Engellenen Şut
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi
46'
Oyuna Girme
Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolai Jorgensen çıkıyor ve yerine Kevin Varga oyuna giriyor.
46'
2.Yarı Başladı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45'
1. Yarı Tamamlandı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
45'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
45'
Korner
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
44'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Can Bozdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
44'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.
43'
Sarı Kart
Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
43'
Faul
Josef De Souza ile Umut Bozok arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Josef De Souza.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.
43'
İsabetsiz Orta
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
42'
Serbest Vuruş
Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
42'
Faul
Josef De Souza, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Nicolai Jorgensen tarafından faule maruz kalıyor.
41'
Serbest Vuruş
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.
41'
Faul
Can Bozdoğan, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jeffrey Bruma tarafından faule maruz kalıyor.
40'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
40'
Faul
Nicolai Jorgensen, orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.
40'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Florent Hadergjonaj geçiyor.
39'
Faul
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Cyle Larin – Florent Hadergjonaj mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.
38'
İsabetsiz Orta
Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
38'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
38'
Korner
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
37'
İsabetli Şut
Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
37'
İsabetsiz Orta
Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
37'
Korner
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
36'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
35'
İsabetsiz Şut
Can Bozdoğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
35'
İsabetsiz Orta
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
33'
Ofsayt
Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
33'
Serbest Vuruş
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Ersin Destanoğlu kullanacak.
32'
Faul
Rachid Ghezzal, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
32'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
32'
Faul
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Welinton Silva tarafından faule maruz kalıyor.
30'
İsabetsiz Şut
Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
28'
Engellenen Şut
Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
25'
Engellenen Şut
Atiba Hutchinson rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
24'
Serbest Vuruş
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.
24'
Faul
Josef De Souza - Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Jeffrey Bruma lehine faul kararı veriyor.
24'
Serbest Vuruş
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.
24'
Elle Oynama
Doğucan Haspolat orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa eliyle müdahale ediyor.
22'
Serbest Vuruş
Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.
22'
Faul