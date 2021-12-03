Kasımpaşa-Beşiktaş Maç Sonucu ÖZET: Kasımpaşa-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Beşiktaş maçının sona ermesi ile maçın skoru ve özeti merak ediliyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇ SKORU: 1-1

İşte maçtan dakikalar:

90'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

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89'

Sarı Kart

Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest, sarı kart görüyor.

89'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Welinton Silva hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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89'

Faul

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Umut Bozok, Welinton Silva tarafından faulle durduruluyor.

88'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michy Batshuayi çıkıyor ve yerine Güven Yalçın oyuna giriyor.

88'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Atiba Hutchinson çıkıyor ve yerine Kenan Karaman oyuna giriyor.

87'

İsabetsiz Orta

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Sol çaprazdan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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87'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

87'

Korner

Kasımpaşa, Michal Travnik ile köşe vuruşu kullanıyor.

87'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

86'

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma ile serbest vuruş kullanacak.

86'

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Elle Oynama

Beşiktaş takımında Michy Batshuayi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

86'

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İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

85'

Serbest Vuruş

Beşiktaş, Domagoj Vida ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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85'

Faul

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Georges-Kevin N'Koudou, Tarkan Serbest tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

84'

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Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Haris Hajradinovic çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.

84'

REKLAM

Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Mortadha Ouanes oyuna giriyor.

82'

Asist

Golün asistini yapan isim Evren Eren Elmalı.

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82'

Gol

GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Umut Bozok ile aradığı golü buldu.

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81'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.

81'

Faul

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REKLAM

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Ryan Donk, Michy Batshuayi tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

80'

İsabetli Şut

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Can Bozdoğan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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79'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Kevin Varga sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

79'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

79'

Korner

Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

77'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

77'

Oyuna Girme

REKLAM

Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Rachid Ghezzal oyundan çıkarken Mehmet Topal oyuna giren isim.

REKLAM

77'

Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğucan Haspolat çıkıyor ve yerine Tarkan Serbest oyuna giriyor.

77'

Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sakıb Aytaç çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.

76'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

74'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

74'

Korner

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

73'

İsabetli Şut

REKLAM

Valentin Eysseric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

73'

Serbest Vuruş

Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.

REKLAM

72'

Faul

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Valentin Eysseric, ceza sahasına yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.

71'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Rakip ceza sahası önünden Doğucan Haspolat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

71'

Korner

Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

71'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

70'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sol çaprazdan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

69'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

69'

Faul

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REKLAM

REKLAM

Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.

68'

Engellenen Şut

Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

68'

İsabetli Şut

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Beşiktaş takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

REKLAM

68'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

REKLAM

68'

Korner

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

REKLAM

REKLAM

68'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

REKLAM

Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

67'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cyle Larin çıkıyor ve yerine Georges-Kevin N'Koudou oyuna giriyor.

REKLAM

REKLAM

66'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.

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66'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Cyle Larin hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66'

Faul

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Cyle Larin ile Florent Hadergjonaj arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cyle Larin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

65'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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64'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.

64'

Faul

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Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rachid Ghezzal, Sakıb Aytaç tarafından faulle durduruluyor.

62'

İsabetsiz Şut

Kasımpaşa takımı Kevin Varga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kevin Varga tarafından çekilen şut auta gidiyor.

61'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeffrey Bruma.

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60'

Faul

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Can Bozdoğan – Sakıb Aytaç mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

59'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

59'

Sarı Kart

Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan, sarı kart görüyor.

58'

Faul

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Domagoj Vida, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

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56'

İsabetsiz Şut

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Cyle Larin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

55'

İsabetsiz Orta

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Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

55'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

55'

İsabetli Şut

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Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Harun Tekin kurtarıyor.

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52'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'

Engellenen Şut

Umut Bozok ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

52'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

49'

İsabetli Şut

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Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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48'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

47'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

47'

Engellenen Şut

Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi

46'

Oyuna Girme

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Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolai Jorgensen çıkıyor ve yerine Kevin Varga oyuna giriyor.

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46'

2.Yarı Başladı

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'

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1. Yarı Tamamlandı

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'

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İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'

REKLAM

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İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'

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Korner

Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

44'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Can Bozdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

44'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.

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43'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43'

Faul

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Josef De Souza ile Umut Bozok arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Josef De Souza.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

43'

İsabetsiz Orta

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Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

42'

Serbest Vuruş

Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

42'

Faul

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Josef De Souza, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Nicolai Jorgensen tarafından faule maruz kalıyor.

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41'

Serbest Vuruş

Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.

41'

Faul

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Can Bozdoğan, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jeffrey Bruma tarafından faule maruz kalıyor.

40'

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

40'

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Faul

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Nicolai Jorgensen, orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.

40'

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Florent Hadergjonaj geçiyor.

39'

Faul

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Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Cyle Larin – Florent Hadergjonaj mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

38'

İsabetsiz Orta

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Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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38'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

37'

İsabetli Şut

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Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

37'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37'

Korner

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

36'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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35'

İsabetsiz Şut

Can Bozdoğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33'

Ofsayt

Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

33'

Serbest Vuruş

Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Ersin Destanoğlu kullanacak.

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32'

Faul

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Rachid Ghezzal, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

32'

Faul

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REKLAM

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Orta saha çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Welinton Silva tarafından faule maruz kalıyor.

30'

İsabetsiz Şut

Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

REKLAM

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28'

Engellenen Şut

Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

25'

Engellenen Şut

Atiba Hutchinson rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

24'

Serbest Vuruş

Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.

24'

Faul

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REKLAM

REKLAM

Josef De Souza - Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Jeffrey Bruma lehine faul kararı veriyor.

REKLAM

REKLAM

24'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.

24'

Elle Oynama

Doğucan Haspolat orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa eliyle müdahale ediyor.

22'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

22'

Faul

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Sakıb Aytaç, Josef De Souza tarafından faulle durdurulduğu için Kasımpaşa orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

REKLAM

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21'

İsabetsiz Orta

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Sağ çaprazdan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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19'

İsabetsiz Şut

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Welinton Silva tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

19'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

18'

İsabetsiz Orta

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Beşiktaş takımından Rıdvan Yılmaz sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

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17'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımında,ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ersin Destanoğlu.

17'

Faul

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Yusuf Erdoğan - Josef De Souza mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

16'

Ofsayt

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Michy Batshuayi

14'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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14'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Can Bozdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

12'

Gol

GOL! Can Bozdoğan Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

12'

İsabetsiz Orta

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Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11'

Ofsayt

Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Florent Hadergjonaj için ofsayt bayrağı kalkıyor.

REKLAM

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10'

Serbest Vuruş

Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.

10'

Faul

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Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Umut Bozok mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

9'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9'

Korner

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

REKLAM

REKLAM

8'

Engellenen Şut

Cyle Larin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

8'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8'

Korner

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

7'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.

REKLAM

REKLAM

7'

Faul

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok, Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.

6'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ çaprazdan Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Yusuf Erdoğan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ çaprazdan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

REKLAM

2'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Beşiktaş takımından Cyle Larin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1'

Serbest Vuruş

Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Atiba Hutchinson kullanacak.

1'

Faul

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Atiba Hutchinson, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Haris Hajradinovic tarafından faule maruz kalıyor.

1'

Maç Başladı

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.90'

REKLAM

REKLAM

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Michal Travnik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

90'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Eysseric geçiyor.

REKLAM

89'

Sarı Kart

Kasımpaşa takımında Tarkan Serbest, sarı kart görüyor.

89'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Welinton Silva hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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89'

Faul

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Umut Bozok, Welinton Silva tarafından faulle durduruluyor.

88'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Michy Batshuayi çıkıyor ve yerine Güven Yalçın oyuna giriyor.

88'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Atiba Hutchinson çıkıyor ve yerine Kenan Karaman oyuna giriyor.

87'

İsabetsiz Orta

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Sol çaprazdan Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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87'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Valentin Eysseric sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

87'

Korner

Kasımpaşa, Michal Travnik ile köşe vuruşu kullanıyor.

87'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Mortadha Ouanes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

86'

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma ile serbest vuruş kullanacak.

86'

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Elle Oynama

Beşiktaş takımında Michy Batshuayi topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

86'

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İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

85'

Serbest Vuruş

Beşiktaş, Domagoj Vida ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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85'

Faul

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Georges-Kevin N'Koudou, Tarkan Serbest tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

84'

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Oyuna Girme

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Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Haris Hajradinovic çıkıyor ve yerine Michal Travnik oyuna giriyor.

84'

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Oyuna Girme

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Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Erdoğan çıkıyor ve yerine Mortadha Ouanes oyuna giriyor.

82'

Asist

Golün asistini yapan isim Evren Eren Elmalı.

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82'

Gol

GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Kasımpaşa, Umut Bozok ile aradığı golü buldu.

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81'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Harun Tekin geçiyor.

81'

Faul

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Ryan Donk, Michy Batshuayi tarafından faulle durduruluyor. Kasımpaşa, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

80'

İsabetli Şut

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Can Bozdoğan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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79'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Kevin Varga sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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79'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

79'

Korner

Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

77'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

REKLAM

77'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımında oyuncu değişikliği; Rachid Ghezzal oyundan çıkarken Mehmet Topal oyuna giren isim.

REKLAM

77'

Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Doğucan Haspolat çıkıyor ve yerine Tarkan Serbest oyuna giriyor.

77'

Oyuna Girme

REKLAM

Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sakıb Aytaç çıkıyor ve yerine Evren Eren Elmalı oyuna giriyor.

76'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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74'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

74'

Korner

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

73'

İsabetli Şut

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Valentin Eysseric, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ersin Destanoğlu kurtarıyor.

73'

Serbest Vuruş

Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Valentin Eysseric kullanacak.

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72'

Faul

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Valentin Eysseric, ceza sahasına yakın bir noktada Rachid Ghezzal tarafından faule maruz kalıyor.

71'

İsabetsiz Orta

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Rakip ceza sahası önünden Doğucan Haspolat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

71'

Korner

Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

71'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Sakıb Aytaç sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

70'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sol çaprazdan Sakıb Aytaç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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69'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

69'

Faul

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Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Umut Bozok tarafından faule maruz kalıyor.

68'

Engellenen Şut

Welinton Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

68'

İsabetli Şut

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Beşiktaş takımından Welinton Silva tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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68'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

REKLAM

68'

Korner

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

REKLAM

REKLAM

68'

İsabetsiz Orta

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Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

67'

Oyuna Girme

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Beşiktaş takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cyle Larin çıkıyor ve yerine Georges-Kevin N'Koudou oyuna giriyor.

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66'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.

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66'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Cyle Larin hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66'

Faul

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Cyle Larin ile Florent Hadergjonaj arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Cyle Larin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

65'

İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Florent Hadergjonaj ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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64'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Can Bozdoğan geçiyor.

64'

Faul

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Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Rachid Ghezzal, Sakıb Aytaç tarafından faulle durduruluyor.

62'

İsabetsiz Şut

Kasımpaşa takımı Kevin Varga ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Kevin Varga tarafından çekilen şut auta gidiyor.

61'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jeffrey Bruma.

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60'

Faul

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Can Bozdoğan – Sakıb Aytaç mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

59'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

59'

Sarı Kart

Kasımpaşa takımında Yusuf Erdoğan, sarı kart görüyor.

58'

Faul

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Domagoj Vida, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Yusuf Erdoğan tarafından faule maruz kalıyor.

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56'

İsabetsiz Şut

Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Cyle Larin tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

55'

İsabetsiz Orta

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Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

55'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

55'

İsabetli Şut

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Ceza sahası içinde topla buluşan Michy Batshuayi, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Harun Tekin kurtarıyor.

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52'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

52'

Engellenen Şut

Umut Bozok ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

52'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

49'

İsabetli Şut

REKLAM

Kasımpaşa takımından Umut Bozok tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

REKLAM

REKLAM

48'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

47'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

47'

Engellenen Şut

Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Michy Batshuayi

46'

Oyuna Girme

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Kasımpaşa takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolai Jorgensen çıkıyor ve yerine Kevin Varga oyuna giriyor.

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46'

2.Yarı Başladı

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'

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1. Yarı Tamamlandı

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'

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İsabetsiz Orta

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Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'

REKLAM

REKLAM

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Haris Hajradinovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'

REKLAM

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Korner

Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

44'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Can Bozdoğan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

44'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jeffrey Bruma geçiyor.

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43'

Sarı Kart

Beşiktaş takımında Josef De Souza hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43'

Faul

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Josef De Souza ile Umut Bozok arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Josef De Souza.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Kasımpaşa takımı oyuna başlayacak.

43'

İsabetsiz Orta

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Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

42'

Serbest Vuruş

Beşiktaş, Josef De Souza ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

42'

Faul

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Josef De Souza, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Nicolai Jorgensen tarafından faule maruz kalıyor.

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41'

Serbest Vuruş

Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Rıdvan Yılmaz kullanacak.

41'

Faul

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Can Bozdoğan, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Jeffrey Bruma tarafından faule maruz kalıyor.

40'

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Ryan Donk ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

40'

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Faul

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Nicolai Jorgensen, orta yuvarlakta Josef De Souza tarafından faule maruz kalıyor.

40'

REKLAM

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Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Florent Hadergjonaj geçiyor.

39'

Faul

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Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Cyle Larin – Florent Hadergjonaj mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, Kasımpaşa lehine faul kararı veriyor.

38'

İsabetsiz Orta

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Sağ çaprazdan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

38'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

REKLAM

38'

Korner

Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

37'

İsabetli Şut

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Nicolai Jorgensen tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

37'

İsabetsiz Orta

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Kasımpaşa takımından Haris Hajradinovic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37'

Korner

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

36'

İsabetsiz Orta

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REKLAM

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Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

REKLAM

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35'

İsabetsiz Şut

Can Bozdoğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35'

İsabetsiz Orta

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Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Florent Hadergjonaj ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33'

Ofsayt

Rakip yarı alanın ortalarında Michy Batshuayi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

33'

Serbest Vuruş

Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Ersin Destanoğlu kullanacak.

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32'

Faul

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Rachid Ghezzal, Haris Hajradinovic tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

32'

Faul

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REKLAM

REKLAM

Orta saha çizgisine yakın bir noktada Haris Hajradinovic, Welinton Silva tarafından faule maruz kalıyor.

30'

İsabetsiz Şut

Ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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28'

Engellenen Şut

Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

25'

Engellenen Şut

Atiba Hutchinson rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

24'

Serbest Vuruş

Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Kasımpaşa adına Doğucan Haspolat kullanacak.

24'

Faul

REKLAM

REKLAM

REKLAM

Josef De Souza - Jeffrey Bruma mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Jeffrey Bruma lehine faul kararı veriyor.

REKLAM

REKLAM

24'

Serbest Vuruş

Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Valentin Rosier geçiyor.

24'

Elle Oynama

Doğucan Haspolat orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa eliyle müdahale ediyor.

22'

Serbest Vuruş

Kasımpaşa takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Eysseric.

22'

Faul

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