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Kasımpaşa - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Canlı Skor

Trendyol Süper Lig 4. hafta açılış maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, yeni sezonda oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kasımpaşa ise bu sezonun ilk üç haftasında mağlubiyet almadı. Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:59 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Trabzonspor Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler - Canlı Skor

Kasımpaşa - Trabzonspor Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler - Canlı Skor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu akşam saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KASIMPAŞA

1 Andreas Gianniotis

2 Claudio Winck

3 Duhan Aksu

4 Kenneth Omeruo

12 Mortadha Ben Ouanes

58 Yasin Özcan

6 Gökhan Gül

10 Haris Hajradinovic

35 Aytaç Kara

11 Erdem Çetinkaya

7 Mamadou Fall

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

32 Filip Benkovic

91 Tonio Teklic

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

9 Umut Bozok

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Kasımpaşa
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak