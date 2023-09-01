Kasımpaşa - Trabzonspor Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler - Canlı Skor
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 4. haftasında evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. Bu akşam saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KASIMPAŞA
1 Andreas Gianniotis
2 Claudio Winck
3 Duhan Aksu
4 Kenneth Omeruo
12 Mortadha Ben Ouanes
58 Yasin Özcan
6 Gökhan Gül
10 Haris Hajradinovic
35 Aytaç Kara
11 Erdem Çetinkaya
7 Mamadou Fall
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
32 Filip Benkovic
91 Tonio Teklic
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
9 Umut Bozok