Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kış etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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Kastamonu'da kış etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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