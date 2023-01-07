Özgün Kastamonuda kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kastamonu 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu 5 günlük hava durumu
Kastamonu 5 günlük hava durumu

Kastamonu'da kış etkisini gösteriyor. Kar nedeniyle 4 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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