Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Kastamonu İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Kastamonu iftar vakti ve sahur saatleri…

KASTAMONU SAHUR VAKTİ 2025 NE ZAMAN?

Ramazan'ın ilk sahuruna 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Bu doğrultuda 1 Mart 2025 Cumartesi günü Kastamonu sahur (imsak) vakti 05:48'de olacak.

KASTAMONU İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Kastamonu iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 1 Mart Cumartesi günü Kastamonu'da ilk iftar (akşam ezanı) saat 18:42'de olacak.

KASTAMONU RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 05:48 07:13 13:02 16:09 18:42 20:01

2 02.03.2025 05:46 07:11 13:02 16:09 18:43 20:02

3 03.03.2025 05:45 07:10 13:02 16:10 18:44 20:04

4 04.03.2025 05:43 07:08 13:02 16:11 18:45 20:05

5 05.03.2025 05:42 07:06 13:01 16:12 18:47 20:06

6 06.03.2025 05:40 07:05 13:01 16:12 18:48 20:07

7 07.03.2025 05:38 07:03 13:01 16:13 18:49 20:08

8 08.03.2025 05:37 07:01 13:01 16:14 18:50 20:09

9 09.03.2025 05:35 07:00 13:00 16:14 18:51 20:11

10 10.03.2025 05:33 06:58 13:00 16:15 18:52 20:12

İftar duası nasıl yapılır? İftar açarken hangi dua okunur?

İftar duası, orucun açıldığı o mübarek anda, Allah'a şükranlarımızı sunmak ve niyazda bulunmak için yapılan özel bir duadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in iftar vaktinde yaptığı dualar ve tavsiyeleri dikkate alınarak, iftar duası yapılırken samimiyet ve ihlas ön planda tutulmalıdır.

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O'nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi: “Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)”

Allah Resûlü, “Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.” diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir.















