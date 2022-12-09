Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Kastamonu TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. Kastamonu TOKİ kura sonuçları başvuru sahiplerinde araştırılıyor. Bu ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Kastamonu kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini sorguluyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kastamonu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Kastamonu TOKİ kura sonuçları

Kastamonu merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

REKLAM

Birol Kılıç

Zehure Yılmaz

Ali Fide

Hamdi Kök

Ayişe Demir

mürşit bölükbaş

Hamdi Ecer

Ayşe Yılık

Hacer Çamcı

Perihan Yıldız

Halil İbrahim Önder

Ahmet Çelik

Hasan Kömürkaroğlu

Sabahat Saydur

Ahmet Ölegen

Tahsin Çevik

Abdurrahman Ulu

Enes Gündoğan

Fuat Kaya

Hasan Telli

Merve Gizli

İsmail Çelik

Mustafa Uğur Elveren

Yüksel Eryılmaz

Hamiyet Kalemci

Yılmaz Yiğit

Salim Bozoklu

Ceyhan Tuzcu

Fatih Temel

Nurgül Çavdaroğlu

Ergür Turan

Berna Tıkış

Meliha Acar

Nuriye Sivrioğlu

Mehmet Ali Çam

Hüseyin Pilav

Yasin Ünal Çiftçioğlu

Orhan Paçacı

Şehriye Gülnar

Fazıl Aşıkoğlu

Mesut Kanlıoğlu

Şükriye Sarıcı

Kamil Yeşiltaş

Hikmet Göçmez

Neriman Buyrukoğlu

Celal Çatak

Emine Ayhan

Semra Gül

Hasan Karagözoğlu

Fatma Çekici

Mehmet Dağlıoğlu

Hüseyin Yaşar

Necip Uzun

Fatma Çelik

Hikmet Kaybandıoğlu

İzzet Çevik

Sadık Nasuh

Ali Osman Metin

REKLAM

Raşit Çataloğlu

Sabahattin Gökyol

Fadim Erden

Turhan Aydın

Hakkı civelekoğlu

Hatice Tığlı

Namık Sarı

Ömer Can Atılkan

Engin Yanıkolu

Cüneyt İlyasoğlu

Erhan Odabaşı

Elanur Akça

Selim Uçar

Buket Şevval Cingöz

Nejdet Turan

Serkan Avcı

Ekrem Emin Kaş

Kadir Doğan Yalçın

Yasin Recepkephüda

Hasan Hüseyin Şen

Elif Gözlemeci

Zeynep Doğan

Ufuk Emiroğlu

Nurhan Kurtoğlu

Selçuk Çelik

Elif Gökce

Recai Cingizoğlu

Esat Hakan İncedemiroğlu

Elif Cebeci

Fatma Sude Yavuz

Nazlıcan Demircioğlu

Ahmet Durmuş

Dilek Çatal

Zeynep Elif Badioğlu

İbrahim Muslu

Beytullah Çelik

Fatih Baki

Ramazan Yılmaz

Sinan Şengür

Murat Özbay

Cemile Türkmenoğlu

Soner Altınkulaç

Bünyamin Ertuğrul Güven

Nazike Baş

Ömer Yazıcı

Mehmet Şener

Oğuz Kaan Kertiş

Cüneyt Emr Arkın

Mehmet Akif Öztürk

Cihat Dönmez

Metin Topal

Öznur verep

Yücel Hatipoğlu

Ramazan Hasanusta

Kastamonu TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kastamonu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kastamonu TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

REKLAM

Kastamonu’da TOKİ konutları nereye yapılacak?

Proje kapsamında Kastamonu merkezde 400 , Ağlı’da 46, Araç’ta 79, Cide’de 94, Çatalzeytin’de 63, Devrekani’de 80, Hanönü’de 60, İhsangazi’de 135, Küre’de 98, Seydiler’de 63 konut yapılacak.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

ÖZGÜN TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri alınacak?

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?