Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Kastamonu TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. Kastamonu TOKİ kura sonuçları başvuru sahiplerinde araştırılıyor. Bu ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Kastamonu kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini sorguluyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kastamonu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Kastamonu TOKİ kura sonuçları
Kastamonu merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Birol Kılıç
- Zehure Yılmaz
- Ali Fide
- Hamdi Kök
- Ayişe Demir
- mürşit bölükbaş
- Hamdi Ecer
- Ayşe Yılık
- Hacer Çamcı
- Perihan Yıldız
- Halil İbrahim Önder
- Ahmet Çelik
- Hasan Kömürkaroğlu
- Sabahat Saydur
- Ahmet Ölegen
- Tahsin Çevik
- Abdurrahman Ulu
- Enes Gündoğan
- Fuat Kaya
- Hasan Telli
- Merve Gizli
- İsmail Çelik
- Mustafa Uğur Elveren
- Yüksel Eryılmaz
- Hamiyet Kalemci
- Yılmaz Yiğit
- Salim Bozoklu
- Ceyhan Tuzcu
- Fatih Temel
- Nurgül Çavdaroğlu
- Ergür Turan
- Berna Tıkış
- Meliha Acar
- Nuriye Sivrioğlu
- Mehmet Ali Çam
- Hüseyin Pilav
- Yasin Ünal Çiftçioğlu
- Orhan Paçacı
Şehriye Gülnar
Fazıl Aşıkoğlu
Mesut Kanlıoğlu
Şükriye Sarıcı
Kamil Yeşiltaş
Hikmet Göçmez
Neriman Buyrukoğlu
Celal Çatak
Emine Ayhan
Semra Gül
Hasan Karagözoğlu
Fatma Çekici
Mehmet Dağlıoğlu
Hüseyin Yaşar
Necip Uzun
Fatma Çelik
Hikmet Kaybandıoğlu
İzzet Çevik
Sadık Nasuh
Ali Osman Metin
Raşit Çataloğlu
Sabahattin Gökyol
Fadim Erden
Turhan Aydın
Hakkı civelekoğlu
Hatice Tığlı
- Namık Sarı
- Ömer Can Atılkan
- Engin Yanıkolu
- Cüneyt İlyasoğlu
- Erhan Odabaşı
- Elanur Akça
- Selim Uçar
- Buket Şevval Cingöz
- Nejdet Turan
- Serkan Avcı
- Ekrem Emin Kaş
- Kadir Doğan Yalçın
- Yasin Recepkephüda
- Hasan Hüseyin Şen
- Elif Gözlemeci
- Zeynep Doğan
- Ufuk Emiroğlu
- Nurhan Kurtoğlu
- Selçuk Çelik
- Elif Gökce
- Recai Cingizoğlu
- Esat Hakan İncedemiroğlu
- Elif Cebeci
- Fatma Sude Yavuz
- Nazlıcan Demircioğlu
- Ahmet Durmuş
- Dilek Çatal
- Zeynep Elif Badioğlu
- İbrahim Muslu
- Beytullah Çelik
- Fatih Baki
- Ramazan Yılmaz
- Sinan Şengür
- Murat Özbay
- Cemile Türkmenoğlu
- Soner Altınkulaç
- Bünyamin Ertuğrul Güven
- Nazike Baş
- Ömer Yazıcı
- Mehmet Şener
- Oğuz Kaan Kertiş
- Cüneyt Emr Arkın
- Mehmet Akif Öztürk
- Cihat Dönmez
- Metin Topal
- Öznur verep
- Yücel Hatipoğlu
- Ramazan Hasanusta
Kastamonu TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kastamonu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Kastamonu TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?
Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.
Kastamonu’da TOKİ konutları nereye yapılacak?
- Proje kapsamında Kastamonu merkezde 400 , Ağlı’da 46, Araç’ta 79, Cide’de 94, Çatalzeytin’de 63, Devrekani’de 80, Hanönü’de 60, İhsangazi’de 135, Küre’de 98, Seydiler’de 63 konut yapılacak.
TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?
Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.
TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?
608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.