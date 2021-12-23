Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 24 Aralık kar tatili açıklaması

24 kar tatili haberleri takip ediliyor. Kastamonu'da yarın okullar tatil oldu mu? Gün boyu kar yağışının etkisinde olan Kastamonu ile ilgili beklenen açıklama geldi.

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.

Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

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