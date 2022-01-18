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Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Kastamonu kar tatili haberi

Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Kastamonu'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile kar yağışı beklentisi arttı. Bu gece saatlerinde ve yarın etkili olacak olan kar yağışı, soğuk hava ve fırtına dolayısıyla vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 19 Ocak Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonuda yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Kastamonu kar tatili haberi
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Kastamonu'da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Başkentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Peki, Kastamonu'da 19 Ocak okullar tatil oldu mu?

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.

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