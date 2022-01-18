Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Kastamonu kar tatili haberi Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Kastamonu'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile kar yağışı beklentisi arttı. Bu gece saatlerinde ve yarın etkili olacak olan kar yağışı, soğuk hava ve fırtına dolayısıyla vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 19 Ocak Kastamonu'da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar..

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