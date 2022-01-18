Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Kastamonu kar tatili haberi

Kastamonu'da yaşayan öğrenciler ve veliler kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Başkentte başlayan kar yağışı nedeniyle sosyal hayat olumsuz etkilendiği gibi okullarda da eğitim öğretim aksayabiliyor. Peki, Kastamonu'da 19 Ocak okullar tatil oldu mu?
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.