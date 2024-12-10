Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Kastamonu'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kastamonu'nun ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kastamonu il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.