Kastamonu'nun farklı ilçelerinde olduğu gibi, her mahallede bir posta kodu bulunmaktadır. Kastamonu, Türkiye'nin en tarihi, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Kastamonu'nun çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem Kastamonu yerel halkının hem de şehri ziyaret edenlerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Kastamonu'nun posta kodu kaçtır? Kastamonu il, ilçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 20 ilçeye sahip Kastamonu'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kastamonu'nun ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kastamonu il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Kastamonu İl Posta Kodu
Kastamonu ilinin posta kodu 37000 olarak belirlenmiştir. Kastamonu'nda bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.
Kastamonu Abana Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Abana’nın Posta kodu 37970 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Ağlı Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Ağlı’nın Posta kodu 37920 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Araç Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Araç’ın Posta kodu 37830 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Azdavay Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Azdavay’ın Posta kodu 37750 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Bozkurt Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Bozkurt’un Posta kodu 37680 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Cide Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Cide’nin Posta kodu 37600 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Çatalzeytin Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Çatalzeytin’in Posta kodu 37940 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Daday Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Daday Posta kodu 37870 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Devrakani Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Devrekani’in Posta kodu 37700 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Doğanyurt Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Doğanyurt’un Posta kodu 37550 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Hanönü Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Hanönü’nün Posta kodu 37450 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu İhsangazi Posta Kodu Kaç?
Kastamonu İhsangazi’nin Posta kodu 37250 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu İnebolu Posta Kodu Kaç?
Kastamonu İnebolu’nun Posta kodu 37500 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Küre Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Küre’nin Posta kodu 37900 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Merkez Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Merkez’in Posta kodu 37100 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Pınarbaşı Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Pınarbaşı’nın Posta kodu 37770 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Seydiler Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Seydiler’in Posta kodu 37270 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Şenpazar Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Şenpazar'ın Posta kodu 37650 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Taşköprü Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Taşköprü’nün Posta kodu 37400 olarak belirlenmiştir.
Kastamonu Tosya Posta Kodu Kaç?
Kastamonu Tosya’nın Posta kodu 37300 olarak belirlenmiştir.