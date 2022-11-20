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Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri

2022 Katar Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Futbolseverler Dünya Kupası açılış maçının kadrosu merak ediliyor. 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar Ekvator karşılaşması muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Katar Ekvator maçı muhtemel kadrosu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar- Ekvator ilk 11 belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası açılış maçı muhtemel 11ler
Katar Ekvator ilk 11

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

KATAR- EKVATOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası açılış maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Katar: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali

Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada

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