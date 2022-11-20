Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.
KATAR- EKVATOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası açılış maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Katar: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali
Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada