Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

KATAR- EKVATOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan 2022 Dünya Kupası açılış maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Katar: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali

Ekvador: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada