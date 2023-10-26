|
Özgün

Katar, İsrail’e casusluk yapanları idama mahkum etti

Katar, İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayı idama mahkum ettiği.

16:49 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Katar, İsrail adına casusluk yapan Hindistanlı 8 eski deniz subayına idam cezası verdi

Katar, İsrail adına casusluk yapan Hindistanlı 8 eski deniz subayına idam cezası verdi

Katar yargısının, İsrail adına casusluk suçlamasıyla yargılanan Hindistanlı 8 eski deniz subayını idama mahkum ettiği bildirildi. Hindistan'ın NDTV televizyonuna göre, Katar'da bir mahkeme, geçen yıl casusluk ithamıyla tutuklanan Hindistanlı 8 eski deniz subayı hakkında idam cezası verdi.

Hindistanlı eski deniz subaylar denizaltı projesinde çalıştı

İdama mahkum edilen Hindistanlı eski deniz subaylarının Katar'ın yürüttüğü bir denizaltı projesinde çalıştığı aktarıldı.

Kararı, "şoke edici" olarak nitelendiren Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İdam kararı bizi derinden sarstı. Ayrıntılı kararı bekliyoruz. Aile üyeleri ve hukuk ekibiyle temas halindeyiz ve tüm yasal seçenekleri araştırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklanmışlardı

Hindistan donanmasının eski mensubu 8 Hint subayı Ağustos 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle Katar'da tutuklanmıştı. Tutuklanan subaylar ilk kez mart ayında mahkemeye çıkarılmıştı. Konuyla ilgili Katarlı yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.



#Katar
#hindistan
#casus
#idam
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!