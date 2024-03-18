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Kate Middleton ortaya çıktı! İngiliz Kraliyet Ailesi'nden açıklama beklenirken Middleton'ı en son gören kişi konuştu: "Orada görünce şaşkına döndüm"

Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğu sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Haftalardır ortalarda olmayan hatta ölmüş olma ihtimali bile konuşulan Kate Middleton hakkında yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çeşitli teoriler üretilen Galler Prensesi Kate'in ortaya çıktığı öne sürüldü. İngiliz Kraliyet Ailesi ne zaman açıklama yapacak mı? Kate Middleton nerede? Kate Middleton öldü mü, yaşıyor mu? İşte konuya ilişkin detaylar...

14:32 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kate Middleton
Kate Middleton

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 'Büyük bir açıklama' beklendiği iddia edildi. Bilindiği üzere 17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Daha sonrasında Kate, üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti. Peki, Kate Middleton nerede?

MİDDLETON'I SON GÖREN KİŞİ KONUŞTU

Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın çocuklarının katıldığı bir spor müsabakasını izledikleri iddia edildi.

Sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dönemde, iddia, Prenses'in Windsor Farm Shop'ta görülmesi durumunu merak edenlerin içini rahatlattı.

Çifti gördüğünü iddia eden birisi The Sun'a, "Etrafta dolaşan onca dedikodudan sonra onları orada görünce şaşkına döndüm. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu hem de iyi görünüyordu" diye konuştu.

KATE MİDDLETON NEREDE?

Galler Prensesi Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu olurken kendisi 25 Aralık 2023'ten bu yana görüntülenmedi. İngiliz Kraliyet ailesinden henüz spekülasyonları ortadan kaldıracak net bir açıklama yapılmadı.

THE SUN GAZETESİ’NDEN GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON HAKKINDA AÇIKLAMA

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan iddiaya göre, Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Galler Prensi William ile birlikte hafta sonu yerel bir dükkanı ziyaret ettiğini bildirdi.

İkilinin, Prenses iyileşme sürecindeyken 'mahremiyet' rica etmesi üzerine fotoğrafları çekilmedi. Middleton'ın, çocuklarının Paskalya Tatili'nin ardından Ascot yakınlarındaki Lambrook Okulu'na başlayacağı 17 Nisan'dan sonra kamu görevine geri dönmesi bekleniyor. Ancak Kate'in daha erken bir dönüş yapabileceği ve hatta Windsor arazisindeki St. George Şapeli'nde her yıl düzenlenen Paskalya etkinliğine katılabileceği de konuşuluyor.



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