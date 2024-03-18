İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 'Büyük bir açıklama' beklendiği iddia edildi. Bilindiği üzere 17 Ocak'ta karın bölgesinden ameliyat olduğu söylenen Middleton bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Daha sonrasında Kate, üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti. Peki, Kate Middleton nerede?

MİDDLETON'I SON GÖREN KİŞİ KONUŞTU

Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın çocuklarının katıldığı bir spor müsabakasını izledikleri iddia edildi.

Sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dönemde, iddia, Prenses'in Windsor Farm Shop'ta görülmesi durumunu merak edenlerin içini rahatlattı.

Çifti gördüğünü iddia eden birisi The Sun'a, "Etrafta dolaşan onca dedikodudan sonra onları orada görünce şaşkına döndüm. Kate, William'la alışverişe çıkmıştı ve hem mutlu hem de iyi görünüyordu" diye konuştu.

KATE MİDDLETON NEREDE?

Galler Prensesi Kate Middleton'a ne olduğu merak konusu olurken kendisi 25 Aralık 2023'ten bu yana görüntülenmedi. İngiliz Kraliyet ailesinden henüz spekülasyonları ortadan kaldıracak net bir açıklama yapılmadı.

THE SUN GAZETESİ’NDEN GALLER PRENSESİ KATE MİDDLETON HAKKINDA AÇIKLAMA

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan iddiaya göre, Galler Prensesi Kate Middleton'ın eşi Galler Prensi William ile birlikte hafta sonu yerel bir dükkanı ziyaret ettiğini bildirdi.

İkilinin, Prenses iyileşme sürecindeyken 'mahremiyet' rica etmesi üzerine fotoğrafları çekilmedi. Middleton'ın, çocuklarının Paskalya Tatili'nin ardından Ascot yakınlarındaki Lambrook Okulu'na başlayacağı 17 Nisan'dan sonra kamu görevine geri dönmesi bekleniyor. Ancak Kate'in daha erken bir dönüş yapabileceği ve hatta Windsor arazisindeki St. George Şapeli'nde her yıl düzenlenen Paskalya etkinliğine katılabileceği de konuşuluyor.







