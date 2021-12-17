Kayıp ehliyet nasıl çıkarılır? (2022)

Ehliyetin kaybolması, nüfus cüzdanının kaybolması gibi bir takım işlemleri beraberinde getirir. Yeni uygulamalar ile kayıp ehliyetin ilan zorunluluğu ortadan kalkarken, yapılması gereken bir takım işlemler vardır.

Yeni düzenleme ile birlikte artık yeni ehliyet alma ve ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılmaya başlandı.

Kayıp ehliyet nasıl çıkartılır?

Ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar yeni ehliyet çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yoğun olduğu için öncesinde ALO 199 hattını arayarak kaybolan veya çalınan ehliyet işlemleriniz için randevu alınıp, daha az süre de beklemiş olabilirsiniz.

Yeni dönemdeki uygulamalar pek çok yenilik kattı. Artık kaybolan ehliyet belgeleri için ilan verme zorunluluğu kaldırıldı.

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Kayıp ehliyet, başvurudan sonra ne zaman gelir?

Müracaatınızın ardından size 15 gün süreli geçici ehliyet belgesi verilir. Ehliyetiniz de yaklaşık olarak 10 gün içerisinde adresinize gelmiş olur.

Kayıp ehliyet çıkarmak için istenen belgeler

Kaybettiğiniz ehliyetinizi yeniden çıkarmak istediğinizde istenen belgeler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

– Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

– Sürücü Olur Sağlık Raporu

– Biyometrik fotoğraf

– Kart ücreti ödemeleri

– Kan grubu kartı

– Dilekçe ve parmak izi

Kayıp ehliyet ücreti nereye yatırılır?

Kayıp ehliyet ücreti Maliye Bakanlığı veznelerine yani Vergi Dairelerinin veznelerine ya da belirtilen bankalara yatırılması gerekiyor.

Ödemeniz gereken ücret toplamda 15 TL’dir. Bunun 13 TL’si değerli kağıt, 2 TL’si ise himzet bedelidir.

Ehliyeti kaybetmenin cezası ne kadar?

Eskiden olduğu gibi ehliyetini kaybedenler herhangi bir ceza ücreti ödemez. Sadece ehliyet belgesi çıkarma ücreti ödersiniz. Burada önemli olan husus, eski ehliyet belgesini kaybedenler yeni ehliyet belgesi çıkarma hizmetinde yararlanacağı için ehliyet yenileme ücreti gibi sadece 15 TL ödeyeceklerdir. Fakat yeni ehliyetini kaybedenler ise 159 TL ödeyecektir.

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