Kayseri 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 7. Bölge’den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.