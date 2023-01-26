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Kayseri’de fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmeye göre Cuma günü öğleden sonra şehirde fırtına beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi. Vatandaşlar çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:55 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kayseri 5 günlük hava durumu

Kayseri 5 günlük hava durumu


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri’de fırtına uyarısı yaptı. Cuma günü öğleden sonra şehirde fırtına beklendiği ifade edilerek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

CUMA ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 7. Bölge’den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Açıklamada; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması istendi.

KAYSERİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kayseri 5 günlük hava durumu için



#Kayseri
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#meteoroloji
#7.Bölge Müdürlüğü
#fırtına
#rüzgar
21 dakika önce
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Kayseri’de fırtına uyarısı
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