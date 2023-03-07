Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'de yaşanan son depremlerin ardından Kayseri deprem riskli ilçeleri merak kazandı.

KAYSERİ'DE FAY HATTI VAR MI?

Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar bulunmaktadır. Özellikle Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunuyor.

Prof.Dr. Naci Görür Kayseri hakkında "Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur." açıklamasında bulunuyor.

Görür "Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir. Bu sebeple sıklıkla depremler yaşansa bile büyük depremlerin yaşanacağı düşünülmüyor." ifadelerine yer veriyor.

KAYSERİ'DE FAY HATTI GEÇEN RİSKLİ İLÇELER

Kayseri diri fay hattı geçen ilçeler şöyle:

Talas, Yeşilhisar

Olası depremde bu bölgelerin fazla hasar alabileceği ve 5.5 üzerinde deprem üretebileceği çıkan sonuçlar arasında.

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.







