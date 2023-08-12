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Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR

Kayserispor - Galatasaray canlı skor ekranı Yeni Şafak'ta. Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor evinde son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45’de başlayacak. Maçı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:45 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR

Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Kayserispor - Galatasaray canlı skor ekranı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR

25 Bilal Bayazit

11 Gökhan Sazdağı

3 Joseph Attamah

4 Dimitrios Kolovetsios

21 Lionel Carole

26 Baran Ali

80 Anthony Uzodimma

10 Olivier Kemen

7 Miguel Cardoso

20 Carlos Mane

27 Mame Thiam

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

22 Berkan Kutlu

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

88 Kazımcan Karataş

94 Cedric Bakambu







#Galatasaray
#Kayserispor
#canlı skor
#Trendyol Süper Lig
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Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR