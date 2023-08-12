Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR
Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 21.45’de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Kayserispor - Galatasaray canlı skor ekranı.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY CANLI SKOR
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KAYSERİSPOR
25 Bilal Bayazit
11 Gökhan Sazdağı
3 Joseph Attamah
4 Dimitrios Kolovetsios
21 Lionel Carole
26 Baran Ali
80 Anthony Uzodimma
10 Olivier Kemen
7 Miguel Cardoso
20 Carlos Mane
27 Mame Thiam
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
22 Berkan Kutlu
27 Sergio Oliveira
7 Kerem Aktürkoğlu
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
88 Kazımcan Karataş
94 Cedric Bakambu