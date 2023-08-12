Kayserispor - Galatasaray CANLI SKOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda olağanüstü performans sergileyen sarı-kırmızılılar maçtan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray’ın golleri 9’ Kerem Aktürkoğlu 48’ Dries Mertens ve 90’ Halil Dervişoğlundan geldi. Temsilcimiz Galatasaray bu skorla tur için büyük bir avantaj elde etti. Olimpija Ljubljana - Galatasaray maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.