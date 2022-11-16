Kedilerde kuduz olur mu?

Doğadaki memeli hayvanların aşılanmaması sebebiyle ortaya çıkan kuduz virüsü birçok hayvanın ve insanın hayatına mal oluyor. Bitlis'te kuduz köpeğin ısırdığı 11 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti. Küçük Mustafa'nın kahreden ölümünün ardından Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine iki mahalle karantinaya alındı.

KEDİLERDE KUDUZ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR?

> Cana yakın ve insanlarla vakit geçirmeyi seven kediler saklanmaya ve utangaç tavırlar sergilemeye başlayabilirler.

> Genelde korkak ve çekingen oldukları düşünülen kediler öz güvenli hale gelebilirler.

> Hareketli kediler her zamankinden halsiz olabilirler ve genel olarak iştahlarında azalma gözlenir.

> Huzursuz davranışlar sergilerler, gürültüye yoğun bir tepki verirler.

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> Birçok kedi herhangi bir gerekçe olmaksızın agresifleşebilir; insanlara ya da aynı evde yaşadıkları hayvanlara saldırabilir.

> Kuduz olan kediler belirgin şekilde zayıflık gösterir, baş boyun ve göğüs kısımlarında felç oluşabilir.

> Felç gırtlak bölgesini de etkisi altına alır ve miyavlama ya da yutkunma mümkün olmaz.

> Bu süreçte ağızda köpürme ya da aşırı tükürük üretimi ile karşılaşılabilir.

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

> Kedilerde kuduz belirtileri ortaya çıkmadan önce kedilerde bir ısırık yarası ya da ısırılmaya bağlı abse oluşumu gözlenebilir. Bu durum kuduz virüsü taşıma ihtimali olan vahşi bir hayvan, başka bir kedi veya köpek tarafından ısırıldıklarının en belirgin işaretidir.

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> Bu nedenle kedilerde meydana gelen herhangi bir yaralanma durumunda zaman kaybedilmeden veteriner hekimlere ulaşılması gerekir. Kediler daha önce kuduz aşısı olmuşlarsa ya da aşı zamanları gecikmişse veteriner hekimler ek bir doz aşı yapabilirler. Böylece bağışıklığın güçlenmesi sağlanabilir.

> Kedilerde kuduzun kuluçka süresi genellikle 1-3 aylık dönemi kapsar. Bu süre zarfında vücuda giren virüs sinir sistemine ve son olarak beyne ulaşır. Kedilerde kuduz belirtileri standart olarak kuluçka süresinden sonra ortaya çıkar.

KEDİ TIRMALAMASI KUDUZ BULAŞTIRIR MI?

Kuduz salya yoluyla bulaşır ancak kuduz olduğundan emin bir kedi söz konusuysa patisine ve tırnaklarına salya bulaştırması mümkündür, bu durumda tırmalama sonrası çok düşük bir ihtimal olsa da kuduz bulaşı söz konusu olabilir.

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Enfekte olan bir kedi belirtiler ortaya çıkmadan birkaç gün önceden itibaren kuduz bulaşına neden olabilir. Kediden insana, kediden kediye ve kediden köpeğe teorik olarak kuduz bulaşması mümkündür.

GÜNDEM Adıyaman’da kuduz paniği: İki mahalle karantina altına alındı

KEDİLERDE KUDUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kedilerde kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra ne yazık ki bu durumun tedavisi mümkün değildir. Bu nedenle kedilerin kuduz kapma ihtimali söz konusu olduğunda mutlaka veteriner hekimlere başvurulması gerekir.

Bu doğrultuda veteriner hekimler bağışıklığı güçlendirmesi amacıyla bir aşı yapabilirler. Belirtiler ortaya çıktıktan sonra ne veteriner hekimlerin ne de sizin yapabileceğiniz bir şey vardır. Bu nedenle kedilerde kuduz aşısının kesinlikle ihmal edilmemesi önemlidir.

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