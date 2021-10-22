Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay'ın ölüm nedeni nedir?

Oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında vefat etti. Kemal Kuruçay'ın vefat haberini tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

KEMAL KURUÇAY'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Kemal Kuruçay Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

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Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.

1989 yılından itibaren 90lı yılların başında Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular.

O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri vardır.

Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında ATV'de yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi.

Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.

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2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan "Mandıra Filozofu" adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı,Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, ve Kemal Kuruçay paylaştı.