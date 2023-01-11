Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar oldu 2023?

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 yılında trafik cezaları da belli oldu. Buna göre emniyet kemeri takmamanın cezası da netleşti.

2023 EMNİYET KEMERİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla bu yıl 436 TL'ye yükseldi.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Emniyet kemeri takmayan sürücülere 2023 yılı için 436 TL kemer takmama cezası verilir ve sürücünün ehliyetine 15 ceza puanı işlenir. Emniyet Kemeri takmayan sürücülere verilecek ceza Trafik Kanunu 78. maddesinde belirtilmiştir; "Madde 78 – Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur. Kullanma ve yolların özelliği gözetilerek hangi tip araçlarda sürücülerinin ve yolcularının şehiriçi ve şehirlerarası yollarda hangi şartlarda hangi koruyucu tertibatı kullanacakları ve koruyucuların nitelikleri ve nicelikleri ile emniyet kemerlerinin hangi araçlarda hangi tarihten itibaren kullanılacağı yönetmelikte belirtilir. (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar."Ceza PuanıEmniyet kemerini takmama cezası 15 puandır ve verilen ceza puanı ehliyetinize işlenir. Ceza puanı 100 olan sürücülerin ehliyetleri 2 ay süreyle geri alınıyor ve ehliyetinizi tekrar geri alabilmek için bir sürücü kursundan 40 saatlik bir eğitimin sonunda uygunluk belgesi almanız gerekiyor.

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KEMER TAKMAYAN YOLCU CEZASI VAR MI?

Geçmiş yıllarda yalnızca kemer takmayan yolcuya ceza yazılıyordu ancak artık emniyet kemeri takmayan yolculara da para cezası kesiliyor. Ceza araç sahibi ya da şoföre değil yasağı ihlal eden yolcuya yazılır ve ceza yolcu tarafından ödenir.

ARKA KOLTUKTA EMNİYET KEMERİ TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri bakanlığınca , valiliklere gönderilen genelgelerde ön koltukta olduğu gibi arka koltuklardaki yolcularında emniyet kemeri takması gerektiği vurgulandı. 01.01.1998 tarihinden sonra üretilen minibüslerin arka koltuklarında, kamyon, kamyonet, çekici ve şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri kullanımı yönetmelik kararı ile zorunlu kılındı.

Otomobiller de olduğu gibi şehirler arası otobüslerde de bütün yolcuların emniyet kemeri takması gerekmektedir. Araç hareket etmeden önce muavinin yolcuları kontrol ederek, emniyet kemerini takmayan yolcuları uyarması gerekmektedir.

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EMNİYET KEMERİ NEDEN TAKILMALI?

Yapılan araştırmalarda, yapılan kazalarda emniyet kemerinin ölüm ve yaralanmaları %50 oranında azalttığı belirlenmiştir. Özellikle yaralanmaları büyük ölçüde azaltmaktadır. Biz Türk milleti olarak emniyet kemeri takmayı pek sevmeyiz, hatta takanlarla ezik diye dalga geçilir. Ancak unutulan şey emniyet kemerinin sizi koltuğa değil hayata bağladığıdır. Önemsemediğiniz hızlarda dahi yapılan trafik kazalarında kemeriniz takılı değilse ağır yaralanabiliyorsunuz belki de ölümle sonuçlanabiliyor. Kemeriniz takılı olsa burnunuz dahi kanamayacakken kemeriniz takılı olmadığı için kendinizi yoğun bakımda bulabiliyorsunuz.Türkiye’de emniyet kemeri kullanım oranı sürücünün yaşı arttıkça artmaktadır. Kadınların emniyet kullanma oranı da erkeklere göre daha fazladır. Ayrıca şehirlerarası yollarda emniyet kullanım oranı da şehir içindeki emniyet kullanım oranına göre daha fazladır. Yapılan bir araştırmada, 30 km hızla giden bir araçta ön koltukta oturan bir kişi, ani fren durumunda 3.5 tonluk bir güçle öne fırlamaktadır. Tabiki bu durumda camdan fırlamanız içten bile değildir. Yani şehir içinde düşük bir hızla seyrederken ani bir frende camdan fırlayabilirsiniz.

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EMNİYET KEMERİ TAKMAK İLE İLGİLİ BAZI ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Üç noktalı emniyet kemerleri, otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini % 45 kamyonetlerde de % 60 oranında azalmaktadır.

İleri düzey araştırmalarda arka koltukta emniyet kemeri kullanımının, arka koltukta meydana gelen ölüm ve yaralanmaların 2/3'nün ve ön koltukta ölümlerin ise % 6'sını önlediği saptanmıştır. Bütün ağır yaralanmalarda ise, arka koltuk emniyet kemerleri yaralanmanın şiddetini % 50 oranında azaltmaktadır.

TRL (İngiltere Ulaşım Araştırma Laboratuarı) analizleri, ön koltuk yolcularının tamamına yakınının emniyet kemeri takmasına karşılık, daha düşük oranda emniyet kemeri kullanan arka koltuk yolcularının yaralanma riskinin 2 kat, fırlatılma riskinin ise 7 kat daha fazla olduğu ortaya koymuştur. Emniyet kemeri takmamış arka koltuk yolcuları en çok kafa, yüz ve boyun zedelenmelerine maruz kalmaktadır. Arka koltuk yolcularının en büyük yaralanma nedeni fırlatılmadır.

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Genel bir ifade ile belirtecek olursak emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerdeki ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre % 40 daha azdır.

Avustralya'nın bir eyaleti olan Viktorya'da emniyet kemeri kullanımı 1970 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Bundan 4 yıl sonra 1974 istatistiklerinde ölümlerde % 37'lik azalma, yaralanmalarda % 41'lik azalma ve omurilik zedelenmelerinde ise % 27'lik azalma meydana gelmiştir.

1995'te Amerika'da ise emniyet kemerleri 9.797, hava yastıkları 475, çocuk koruma sistemleri ise 279 kişinin hayatını kurtarmıştır. Kanada'da, 1989'dan bu yana emniyet kemerleri 2.400 kişinin hayatını, 55.000 kişinin yaralanmasını önlemiş, sosyal ve sağlık maliyetlerinde 3 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. Yine aynı ülkede ise 1995 yılında ölümlü kazalarda, koruma sistemi kullanmayanların (Emniyet kemeri, araç çocuk koltuğu vs.) % 25'i aracın dışına fırlatılmıştır.

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Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların % 24.8'i hiç zarar görmeden kazayı atlatırken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran % 6.3'tür.