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Kenan Doğulu ABD’deki yangında milyon dolarlık villasını kaybetti! Bundan sonrası daha önemli diyerek açıkladı

Kenan Doğulu ABD’deki yangında milyon dolarlık villasını kaybetti! Bundan sonrası daha önemli diyerek açıkladı

09:5726/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kenan Doğulu'nun Los Angeles'daki yangında 1 milyon 200 bin dolarlık villası zarar gördü
Kenan Doğulu'nun Los Angeles'daki yangında 1 milyon 200 bin dolarlık villası zarar gördü

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu çiftinin Los Angeles'ta 1.2 milyon dolara satın aldıkları villayı kaybetmişti. Kenan Doğulu, “Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi" diyerek bundan sonrası sürece ilişkin ilk kez konuştu. İşte Los Angeles’ta evi yanan Türk ünlüler.

ABD'de günlerdir süren Los Angeles yangınları, 16 insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, milyarlarca doları aşan zararıyla son yılların en büyük ekonomik felaketlerinden birine dönüştü. Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de bölgede evi vardı. Doğulu'nun 1.2 milyon dolarlık Los Angeles’taki lüks villaları, yangında büyük zarar gördü.

Kenan Doğulu, ABD’deki yangına ilişkin, “
Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi
" dedi.

Los Angeles'taki yangın sonrası Kenan Doğulu ilk açıklamasında "Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum. Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı" demişti.

#Kenan Doğulu
#ABD yangın
#Beren Saat
#Los Angeles

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