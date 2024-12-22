Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Thiago Motta reçeteyi yazdı: Juventus’ta Kenan Yıldız dönemi sona mı eriyor?

Thiago Motta reçeteyi yazdı: Juventus’ta Kenan Yıldız dönemi sona mı eriyor?

13:4422/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kenan Yıldız Juventus’tan ayrılıyor mu?
Kenan Yıldız Juventus’tan ayrılıyor mu?

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istiyor. Bu transfer için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla, Kenan Yıldız'ı 35-40 milyon Euro civarında bir bedelle satmayı planladığı konuşuluyor.

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istemekte. Bu transfer için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla, Juventus'un Kenan Yıldız'ı 35-40 milyon Euro civarında bir bedelle satmayı planladığı ortaya atıldı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın prestijli spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği 2024 Golden Boy Web ödülünü kazanarak başarısını taçlandırmıştı. Juventus'un bu kararı, taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açmış ve 'skandal' olarak nitelendirilmiş. Taraftarlar, Kenan Yıldız'ın satılmasını kesinlikle istemediklerini belirterek yönetime tepkilerini dile getirmişti.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkmış, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunmakta.

Bu gelişmeler ışığında, Kenan Yıldız'ın geleceği hakkındaki belirsizlik sürmektedir. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, oyuncunun durumu netlik kazanacak.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti. Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

İtalya Serie A puan durumu


#Kenan Yıldız
#juventus
#İtalya Serie A

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak son durum ne?