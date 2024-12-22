İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'yi transfer etmek istemekte. Bu transfer için gerekli finansmanı sağlamak amacıyla, Juventus'un Kenan Yıldız'ı 35-40 milyon Euro civarında bir bedelle satmayı planladığı ortaya atıldı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın prestijli spor gazetesi Tuttosport'un düzenlediği 2024 Golden Boy Web ödülünü kazanarak başarısını taçlandırmıştı. Juventus'un bu kararı, taraftarlar arasında büyük tepkiye yol açmış ve 'skandal' olarak nitelendirilmiş. Taraftarlar, Kenan Yıldız'ın satılmasını kesinlikle istemediklerini belirterek yönetime tepkilerini dile getirmişti.

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkmış, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunmakta.

Bu gelişmeler ışığında, Kenan Yıldız'ın geleceği hakkındaki belirsizlik sürmektedir. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, oyuncunun durumu netlik kazanacak.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti. Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

İtalya Serie A puan durumu



