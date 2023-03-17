Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kentsel dönüşüme yönelik finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından finansman desteklerinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelinmesine vesile olacağı vurgulandı.

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm yeni destek paketinde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm paketine yönelik şu açıklamalara yer verildi: *Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz. Bu kapsamda; Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için 2. Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

Kentsel dönüşüm yeni destek paketi

Kentsel dönüşüm finansal desteği ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarıyoruz.

Kentsel dönüşüm finansal destek aylık ödemeleri ne kadar, vade sayısı kaç?

Mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 Milyar lira kefalet limitini kullanıma açıyoruz.”



