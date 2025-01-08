Çıktığı konserde yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz gözaltına alındı. Kerimcan Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Durmaz ifadesinde kazancını açıkladı. Tek bir sahneden 10 bin Euro kazanmış. Peki Kerimcan Durmaz tutuklandı mı? İşte detaylar.
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kerimcan Durmaz'ın evine giden polisler, soruşturmanın ardından ünlü fenomeni yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.
Kerimcan Durmaz tutuklandı mı?
Kerimcan Durmaz, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz ardından yeniden emniyete sevk edildi.
Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi?
Adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz ifadesinde sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahıslardan olan Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde "yasa dışı bahis" olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs 07/01/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.
Ne olmuştu?
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Durmaz, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındı.
Durmaz’ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı iddia edilmişti.
Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı. Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.