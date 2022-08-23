Keşkek Tarifi: Kuzu Etli Nefis Keşkek Nasıl Yapılır?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kilis’te Ramazanın ilk günü tüm evlerde iftar için servis ediliyor. Kuzu eti ya da tavuk eti ile hazırlanabilen bu yemeğin içine konulacak malzemeler yöreden yöreye farklılık gösterebiliyor.

KUZU ETLİ EŞKEK TARİFİ

Keşkek için gereken malzemeler

1,5 su bardağı aşurelik buğday

Yarım kilo kuşbaşı doğranmış orta yağlı dana ya da kuzu eti

Eti haşlamak için sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Kimyon, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz

KEŞKEK TARİFİ

Bir gece önceden ıslatılan buğday ve etler bir tencereye alınarak üstünü geçecek kadar su konur ve 50 dakika pişmeye bırakılır.

REKLAM

Et ve buğday pişme süreleri aynı olan iki gıda maddesi olduğundan, birlikte pişirebilirsiniz.

Ancak keşkek tavuk eti ile yapılacaksa, tavuk etleri ve buğdayı ayrı ayrı pişirebilirsiniz.

Et ve buğday kontrol edilerek iyice yumuşayana kadar pişirilmesi gerekir. Çünkü keşkek yemeğinde tüm malzemeler özleşerek, macun kıvamında olması gerekir.

Pişen etler ve buğdaylar düdüklü tencereden alınarak başka bir tencereye konur.

Haşlama suyundan et ve buğdayın olduğu tencereye 2 su bardağı kadar su ilave edilir ve bir tahta kaşık yardımı ile yemek bastıra bastıra karıştırılır.

Malzemeler macun kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edilir.

REKLAM

Karışımın içine tuz ve karabiber atılarak dinlenmeye bırakılır.

Başka bir kapta zeytinyağı ısıtılır ve içine kırmızı toz biber ya da kimyon eklenerek karıştırılır.

Servis tabağına macun haline gelmiş keşkek yemeği konur ve üzerine de ısıtılmış baharatlı zeytinyağı eklenerek servis edilir.