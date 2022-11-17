Kilis TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. İlk etabı tamamlanan sosyal konut projesinde ikinci etap kuraları çekilecek. TOKİ tarafından kurası çekilecek iller arasında Kilis de yer aldı. Peki Kilis TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak. TOKİ Kilis kura sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
Kilis TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. TOKİ ikinci etap kura çekilişlerini başlattı. Kilis de bu iller arasında. Kilis'te yapılacak olan 550 konutun kuraları 17 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Kilis TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kilis kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
KİLİS TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Kilis merkez kura sonuçları, bazı hak sahipleri şöyle oldu:
- Seyfettin Arslan
- Rıdvan Çelik
- Süleyman Kurt
- Emir Delihacıoğlu
- Meryem Zorluoğlu
- Feride Özyılmaz
- Serpil Kara
- Sevgi Şık
- Serpil Topalömer
- Abdullah Emre Öğünç
- Oktay Göktaşlı
- Selahattin Albayrak
- Muhtar Ağcabay
- Abdurrahman Çelebioğlu
- Ali Atılgan
- Ayhan Mermer
- Cemal Sevdim
- Songül Yıldırım
- Serpil Bayramoğlu
- Anıl Kadir Durmuş
- Hasan Toprak
- Tuba Pehlivan
- Ruhi Zeybek
- Mehmet Fatih Laz
- Mehmet Çoban
- Alaaddin Gülderen
- Rabia Savaş
- Osman Aybatu Camcı
- Faruk Yıldırım
- Hidayet Altınışık
- Mehmet Ali Cirnoğlu
- Hamit Çakmak
- Ahmet Polat
- İsmail İzciler
- kamil Türkdal
- Hüsne Dağlı
- Mehmet Yılmaz
- Ekrem Boybeyi
- Selma Balkan
- Zekiye Şaşmaz
- Zeki Yıldız
- Mehmet Vakıf Zeynettioğlu
- Mustafa Ekrem Mısırlı
- Mükail Birelli
- Yeter Türk
- Hannan Karadaş
- İzzet Erdem
- Şermin Güngör
- Makbule Fedaioğulları
- Şükran İldız
- Mehmet Oğur Yorulmaz
- Nuran Şerbetçi
- Ercan Özdemir
- yusuf murat Gündoğdu
- Mercan Kartal
- Belkiz Hacıarap
- Mehmet Kuvet
- Gülbahar Erdoğan
- Hüseyin Yılmaz
- Hüseyin Acar
- İbrahim Polat
- Ayşe Yalçın
- Emine Polat
- Necdet Taşdemir
- Zaman Kılınçoğlu
- Bekir Körükçü
- Nasih Maraşlıoğlu
- Abdülkadir Kurt
KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Kilis TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.
KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ