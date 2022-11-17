Kilis TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. İlk etabı tamamlanan sosyal konut projesinde ikinci etap kuraları çekilecek. TOKİ tarafından kurası çekilecek iller arasında Kilis de yer aldı. Peki Kilis TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak. TOKİ Kilis kura sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

Kilis TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. TOKİ ikinci etap kura çekilişlerini başlattı. Kilis de bu iller arasında. Kilis'te yapılacak olan 550 konutun kuraları 17 Kasım Perşembe günü yapılacak.

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Kilis TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kilis kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KİLİS TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kilis merkez kura sonuçları, bazı hak sahipleri şöyle oldu:

Seyfettin Arslan

Rıdvan Çelik

Süleyman Kurt

Emir Delihacıoğlu

Meryem Zorluoğlu

Feride Özyılmaz

Serpil Kara

Sevgi Şık

Serpil Topalömer

Abdullah Emre Öğünç

Oktay Göktaşlı

Selahattin Albayrak

Muhtar Ağcabay

Abdurrahman Çelebioğlu

Ali Atılgan

Ayhan Mermer

Cemal Sevdim

Songül Yıldırım

Serpil Bayramoğlu

Anıl Kadir Durmuş

Hasan Toprak

Tuba Pehlivan

Ruhi Zeybek

Mehmet Fatih Laz

Mehmet Çoban

Alaaddin Gülderen

Rabia Savaş

Osman Aybatu Camcı

Faruk Yıldırım

Hidayet Altınışık

Mehmet Ali Cirnoğlu

Hamit Çakmak

Ahmet Polat

İsmail İzciler

kamil Türkdal

Hüsne Dağlı

Mehmet Yılmaz

Ekrem Boybeyi

Selma Balkan

Zekiye Şaşmaz

Zeki Yıldız

Mehmet Vakıf Zeynettioğlu

Mustafa Ekrem Mısırlı

Mükail Birelli

Yeter Türk

Hannan Karadaş

İzzet Erdem

Şermin Güngör

Makbule Fedaioğulları

Şükran İldız

Mehmet Oğur Yorulmaz

Nuran Şerbetçi

Ercan Özdemir

yusuf murat Gündoğdu

Mercan Kartal

Belkiz Hacıarap

Mehmet Kuvet

Gülbahar Erdoğan

Hüseyin Yılmaz

Hüseyin Acar

İbrahim Polat

Ayşe Yalçın

Emine Polat

Necdet Taşdemir

Zaman Kılınçoğlu

Bekir Körükçü

Nasih Maraşlıoğlu

Abdülkadir Kurt

KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI

Kilis TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

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KİLİS TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ