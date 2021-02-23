Kilit İçinde Kalan Anahtar Nasıl Çıkarılır?

Çilingire gerek duymadan kilit içinde kalan anahtar şu yöntemlerle kolayca çıkarılabilir.

• Mıknatıs: Hasarlı anahtarı kilitten çıkarmak için bir mıknatısın gücünü kullanabilirsiniz. Bunun için güçlü çekiciliği olan bir mıknatıs bulmanız gerekir. Mıknatısı kilidin ucuna yerleştirin ve dışarı çekin. Güçlü bir mıknatıs ise anahtarı kilitten çıkaracak ve sorununuz çözülecektir.



• Tutkal: Anahtarın hasarlı alanına tutkal veya yapıştırıcı uygulayın. Sonra başka bir kırık yere itin ve anahtarın yapışması için bir süre bekleyin. Tamamen kuruduktan sonra anahtarı tamamen dışarı çekerek bu sorundan tamamen kurtulabilirsiniz.

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• Yedek anahtar: Bu durumda yedek anahtarınız varsa şanslısınız. Yedek anahtarı kapının içine yerleştirin ve dışarı itin. Kırık anahtar dışarı çıkacaktır. Kapınız açıksa ve yedek anahtarınız varsa bu en pratik yöntemdir.

• Yağlama: Kilidi yeterince yağlayın. Bu yağın anahtara kadar akmasına izin verin. Daha az yağınız varsa bu sorun çözülmeyecektir. Çok fazla yağ dökmeniz gerekiyor. Yağlamadan sonra penseye ihtiyacınız olacak. Bir süre bekleyin, ardından pense kullanarak anahtarın kırık ucunu çıkarın. Yağlama ile kırık anahtarlar kolaylıkla çıkarılabilir.

Anahtarlar Neden Kırılır?

Anahtarın kırılma nedeni farklı nedenlere bağlı olabilir. Anahtarlar, eskiden geri dönüştürülmüş malzemelerden ve pirinçten yapılıyordu. Geri dönüştürülmüş malzemeler anahtarların dayanıklılığını azalttığı için kırılma olasılığı daha fazladır. Bugün şirketler, sertliği azaltmak için pirinç ile birlikte bakır kullanıyor.

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Anahtarlar sağlam olmasına rağmen yine de kırılabilirler. Yüksek yerlerden düşen / aşağı atılan anahtarlarda çatlaklar görülebilir. Dikkat etmezseniz belli bir süre sonra tamamen kırılacaktır. Özellikle kapıyı açmak için kilit içinde anahtarı çevrildiğinde kırılma riski daha yüksektir.

Doğu bölgesindeki anahtarlar hala daha zayıf malzemeler ile üretilmektedir. Bu durumda ne kadar dikkat ederseniz edin, bir süre sonra kırılabilir. Ayrıca anahtarı tamamen kilide itmeden çevirmeye çalışmak ve kilidi zorlamak anahtarı kırmaya neden olan faktörlerden biridir.

Anahtarın Kilitte Sıkışmasının Nedenleri Nelerdir?

Kilitte anahtar sıkışmasının nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

• Anahtarın kötü işlenmiş olması

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• Diskin kırık şekilli olması

• Kapının eğimli olması

Anahtar kilitte bu nedenlerden dolayı sıkışabilir. Bu yüzden hem anahtarı hem kapıyı hem de kilidi kontrol etmek gerekir.

Anahtarın Kilitte Sıkışması Nasıl Önlenir?

Anahtarın kilit içinde sıkışmasını önlemek için zaman zaman kalenin kirden arındırılması ve gazyağı veya pas, toz ve donmayı önleyen diğer yöntemlerle yağlanması gerekir. Ek olarak, anahtarın sıkışması sorununu önlemek ve anahtarı kapı kilidinden nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız, döküntü ve tozun girmesini önlemek için anahtar deliğine bir kapak koyabilirsiniz.

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Yapılabilecek bir başka harika numara da kapıya birbirinden bağımsız iki kilit takmaktır. Bu sayede yedek bir kilit kullanabilirsiniz, kapı kapalıyken anahtarın sıkışması durumunda, yedek kilit kullanabilir ve arızalı kilitle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Aksi takdirde geri döndüğünüzde eve hiç giremezsiniz ve kilidi değiştirecek vaktiniz olmaz. Buradaki ikinci kilit zaman kazandırır ve kullanışlıdır.

Sıkışmış Bir Anahtar Nasıl Kaldırılır?

Sıkışan bir anahtarı çıkarmak için onu kırmamaya dikkat etmek önemlidir. Çünkü eğer kırılırsa işiniz daha da zordur. Anahtarı kendinizle birlikte çekmeniz ve bu kuvveti artırmamaya çalışmalısınız. Aşırı mekanik kuvvet yalnızca kopmaya neden olur. Sonuç olarak, eve girmek için kapıyı açmak daha sorunlu hale gelir çünkü kilidi kırmanız gerekir.

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En olası neden, özellikle özel evlerin ön kapılarında yağlama veya paslanma eksikliğidir. Bu nedenle, önce kilide WD-40 sprey veya eşdeğer bir sprey püskürtmeniz gerekir. Sprey yoksa, gazyağı veya motor yağı kullanabilirsiniz. Anahtar deliğine yağı bir şırınga yardımıyla da püskürtebilirsiniz.