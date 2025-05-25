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Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 25 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 25 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman?

19:5725/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yayın saati değişti
Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yayın saati değişti

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran milyoner yarışmasının Türkiye yapımı, Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yayın saatinde değişiklik yapıldı. Her pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada saat değişikliği nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu soruları da gündeme geldi. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü bu akşam var mı? Yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 25 Mayıs 2025 ATV yayın akışı ve programdan bilgiler.

ATV ekranlarında her pazar yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yayın saatinde değişiklik yapıldı. Pazar akşamları saat 20.00'da başlayan milyonerin, bu haftaki yayın saatinde Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması programı yer alıyor. Bu nedenle Milyoner'in yeni bölümü bir saatlik erteleme ile ekranlara geleceği görülüyor.


KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam bir saat ileri alındı. 25 Mayıs 2025 ATV yayın akışında da yer alan bilgilere göre, Milyoner'in 1145. yeni bölümü bu akşam saat 21.00'da başlayacak.


ATV YAYIN AKIŞI (25 MAYIS)

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Bir Gece Masalı 33.Bölüm

15: 30 Can Borcu 21.Bölüm

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması

21: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1145.Bölüm

00: 20 Kuruluş Osman 192.Bölüm

03: 00 Aldatmak

05: 50 Hercai


Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.


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