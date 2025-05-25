Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu? 25 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman?

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran milyoner yarışmasının Türkiye yapımı, Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki yayın saatinde değişiklik yapıldı. Her pazar akşamı izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada saat değişikliği nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster bugün yok mu soruları da gündeme geldi. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü bu akşam var mı? Yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 25 Mayıs 2025 ATV yayın akışı ve programdan bilgiler.
ATV ekranlarında her pazar yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yayın saatinde değişiklik yapıldı. Pazar akşamları saat 20.00'da başlayan milyonerin, bu haftaki yayın saatinde Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması programı yer alıyor. Bu nedenle Milyoner'in yeni bölümü bir saatlik erteleme ile ekranlara geleceği görülüyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam bir saat ileri alındı. 25 Mayıs 2025 ATV yayın akışında da yer alan bilgilere göre, Milyoner'in 1145. yeni bölümü bu akşam saat 21.00'da başlayacak.
ATV YAYIN AKIŞI (25 MAYIS)
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Bir Gece Masalı 33.Bölüm
15: 30 Can Borcu 21.Bölüm
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması
00: 20 Kuruluş Osman 192.Bölüm
03: 00 Aldatmak
05: 50 Hercai
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.