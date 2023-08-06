2023 yılı için kira artış oranı %25 olarak belirlenmiştir. Bu oran, önceki yıla göre %12,5'lik bir artış anlamına gelir. Kira artış oranı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (

TÜİK

) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (

TÜFE