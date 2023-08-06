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Kira artışı yüzde kaç? İşte TÜFE kira artış oranı

Ağustos ayı kira artış oranı, temmuz ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Kira artış oranı, kiracının kira bedelini öderken dikkat etmesi gereken önemli bir husustur 2023 yılı için kira artış oranı %25 olarak belirlenmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıkladı. İşte Kira artış oranı nasıl belirleniyor? kira artış oranı üzerinde zam yapılır mı? İşte detaylar.

11:30 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Ağustos ayı
kira artış oranı
normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ağustos ayında yapılacak artış oranı belli oldu.
2023 yılı için kira artış oranı %25 olarak belirlenmiştir. Bu oran, önceki yıla göre %12,5'lik bir artış anlamına gelir. Kira artış oranı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (
TÜİK
) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (
TÜFE
) oranına göre belirlenir. TÜFE, bir yıl içinde tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarındaki ortalama değişimi gösterir. Kira artış oranı, kiracının kiraladığı konutun değerinin arttığına dair bir göstergedir. Kira artış oranı, kiracının kira bedelini öderken dikkat etmesi gereken önemli bir husustur. Kiracı, kira artış oranının üzerinde bir kira bedeli ödememelidir. Kiracı, kira artış oranının üzerinde bir kira bedeli ödemek zorunda kalırsa, kira artış oranını mahkemeye taşıyabilir.

Kira artış oranı ne kadar oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıkladı ve şunları söyledi;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama

  • Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
  • Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
  • Girdiğiniz Artış Oranı: %25
  • Kira Artış Tutarı: 2500 TL
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı nasıl hesaplanır?

  1. Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
  2. Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
  3. Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45
  4. Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL
  5. Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL
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#tüfe
#kira zammı
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