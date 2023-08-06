Kira artış oranı ne kadar oldu?
Kira artış oranı ne kadar oldu?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıkladı ve şunları söyledi;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama
- Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
- Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
- Girdiğiniz Artış Oranı: %25
- Kira Artış Tutarı: 2500 TL
- Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
12 aylık TÜFE’ye göre kira zammı nasıl hesaplanır?
- Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
- Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
- Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45
- Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL
- Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL