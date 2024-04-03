Mart ayı enflasyon farkı (1 aylık ve 12 aylık) açıklandı. 2024 Mart ayında Türkiye'nin enflasyon rakamlarıyla ilgili heyecan dorukta. Özellikle kira artış oranı ile memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon rakamları piyasalarda büyük bir beklenti yaratıyor. Piyasalar, bu önemli verinin açıklanmasıyla birlikte hareketlenecek ve ekonomik stratejilerini bu doğrultuda şekillendirecek. Peki, Mart ayı ve yıllık enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? İşte TÜİK son dakika enflasyon açıklaması...