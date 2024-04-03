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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2024 Nisan ayı kira artış zammı ne kadar oldu?

Nisan ayı 2024 kira artış zammı olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kira artışında yüzde 25 sınırı devam ediyor. Fakat iş yerleri için bu sınır yok. Nisan ayı kira artış oranı için dükkan sahipleri gözlerini TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Peki, Nisan ayı iş yeri kira zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Nisan ayı kira zammıyla ilgili detaylar...

10:05 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kira artış oranı
Kira artış oranı

Mart ayı enflasyon oranlarıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nisan ayı kira artış oranı kaç oldu? TÜİK Nisan ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? %25 şartı kalktı mı? İşte merak edilenler...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından TÜFE rakamları ortaya çıkacak.

YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDİYOR MU?

Konut kira zam sınırı Temmuz 2024 tarihine kadar % 25 olarak devam ediyor olması nedeniyle konutlarda en fazla Nisan ayında da % 25 zam yapılabilecek.

İş yeri kira artış oranı ise 3 Nisan Çarşamba açıklanacak olan TÜFE 12 aylık ortalamasının ardından belli olacak.



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