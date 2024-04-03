Mart ayı enflasyon oranlarıyla birlikte nisan ayı kira artış oranı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nisan ayı kira artış oranı kaç oldu? TÜİK Nisan ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? %25 şartı kalktı mı? İşte merak edilenler...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından TÜFE rakamları ortaya çıkacak.
YÜZDE 25 SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Konut kira zam sınırı Temmuz 2024 tarihine kadar % 25 olarak devam ediyor olması nedeniyle konutlarda en fazla Nisan ayında da % 25 zam yapılabilecek.
İş yeri kira artış oranı ise 3 Nisan Çarşamba açıklanacak olan TÜFE 12 aylık ortalamasının ardından belli olacak.