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Kira gelir vergisi nasıl, nereden ödenir?

Gelir Vergisi kanunlarına göre vatandaşlar sahip olduğu bir mülkü başka bir vatandaşa kiraya verirse bu işten kazandığı paranın bir kısmını devlete vergi olarak ödemekten yükümlüdür. Kira gelir vergisi ödeyebilmek için öncelikle vergi dairesine giderek veya E-devlet üzerinden Kira Gelir Beyannamesi doldurmanız gerekli. Kira geliri olan ve bu geliri ödemek isteyen vatandaşlar Kira gelir vergimi nasıl öderim? Bireysel kredi kartı ile Kira Gelir Vergisi ödenir mi? Anlaşmalı bankalar hangileri? sorularına cevap aramakta. İşte detaylar.

09:07 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kira Gelir Vergisi Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Kira Gelir Vergisi Taksit Yapan Bankalar Hangileri?

Kira geliri elde eden her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bu gelirinin vergisini ödemekle yükümlüdür. Kira gelir beyannamesi yaparak kira geliri verginizi her yıl Mart ayında ödemeniz gerekiyor. Eğer konut, iş yeri, arsa veya arazi gibi mülkleriniz varsa ve bunları kiraya veriyorsanız bu konu sizi özellikle ilgilendiriyor.

Kira gelir vergisi nasıl, nereden ödenir?

Kira gelir vergisi ödeyebilmek için öncelikle vergi dairesine giderek veya E-devlet üzerinden Kira Gelir Beyannamesi doldurmanız gerekli. Beyannameyi doldurduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" kullanarak vergi dairelerine uğramadan online bir şekilde ödeyebiliyorsunuz.

Kira Gelir Vergisi Ödemek İçin Anlaşmalı Bankalar Nelerdir?

Kira gelir verginizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalar ise şunlardır:

Akbank T.A.Ş

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALTERNATİFBANK A.Ş.

ANADOLUBANK A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

HSBC BANK A.Ş.

ING BANK A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ODEA BANK A.Ş.

ŞEKERBANK T.A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. (PTT)

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.

Kira Gelir Vergisi taksiti yapan bankalar hangisi?

Bu bankalar arasında Kira Gelir Vergisi taksiti yapanlar ise şu şekilde:

Paraf (3 Taksit)

İşbank (3 Taksit)

QNB Finansbank (3 Taksit)

Maximum (4 Taksit)

Bonus (3 Taksit)

Geri kalan bankalar ise 2 taksit yapmaktadır.


Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu
Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu

Ek MTV ilk taksit ödeme tarihleri ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin gündeminde. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. Araç sahipleri “MTV ek vergi ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. MTV ek vergide ilk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?


#Kira Gelir Vergisi
#kira vergisi
#e Devlet
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Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu