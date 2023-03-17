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Kırıkkale Ramazan imsakiyesi 2023: Kırıkkale ezan saati-namaz vakitleri

Kırıkkale imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Kırıkkale Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Kırıkkale namaz vakitleri.

11:17 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kırıkkale 2023 imsakiyesi

Kırıkkale 2023 imsakiyesi

2023 Ramazan İmsakiyesi ile Kırıkkale için iftar ve sahur vakitlerini takip edebilir, iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir, imsak vaktinin ne zaman girdiğini ve sahurun saat kaçta biteceğini anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunan yanında birlikte Kırıkkale’de iftar ezanı saat kaçta okunacak, Kırıkkale için akşam ezanına ne kadar kaldı, Kırıkkale iftar saat kaçta olacak gibi sorularında yanıtlarını bulabilirsiniz.

KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Kırıkkale iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Kırıkkale Ramazan imsakiyesi ve Kırıkkale iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN?

2023 Dini günler takvimine göre 23 Mart günü başlayacak olan Ramazan ay, 20 Nisan'da son bulacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

  1. Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
  2. Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
  3. Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
  4. Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

FİTRE NEDİR?

  • Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceği açıklandı.

FİTRE NASIL BELİRLENİR?

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

  • Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

  • Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
  • Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
  • Eşine,
  • Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
  • Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

KİMLER FİTRE VERMELİDİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72).

Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', II, 70). Buna karşılık kişininana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. (Kâsânî, Bedâî', II, 70, 72). Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.

Şâfiî mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek "farz"dır ve bununla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Buna

göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her müslüman fitre ile yükümlüdür (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 594). Ayrıca varlıklı kimsenin müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi gerekir.


Nazar için okunacak dua: Nazar duası nedir, nasıl okunur?
Nazar için okunacak dua: Nazar duası nedir, nasıl okunur?

Nazar duası dinle! Nazar değmesine ilişkin Peygamber Efendiniz, “Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi).”Müslim, Selam 42. buyurmuştur. Vatandaşlar bir arkadaşında ya da komşusunda güzel bir olayı gördüğünde Maşallah, nazar değmesin Allah nazardan korusun derler. Göz değmesi yani nazar hak olduğu hadislerde ifade edilirken, Nazar değmesin diye alınacak önlemlerin başında nazar duası okumak gelir. Peki nazardan nasıl korunulur, nazardan korunmak için hangi sureler, dualar okunur? Yetişkinler ya da bebekler için nazar duası nasıl okunur? Sizin için nazar değmesi için okunan nazar duası Arapça okunuşu ve nazar duası Türkçe okunuşu, anlamı, mealini bir araya getirdik.


#Kırıkkale
#Kırıkkale imsakiye
#Kırıkkale namaz vakti
#Kırıkkale ezan saati
22 dakika önce
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