KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Her yıl Edirne’de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 662.’ncisi 7-8-9 Temmuz Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek. 53 başlıpehlivanın altın kemer için mücadele edeceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış programı bugün akşam saatleriyle Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. İşte detaylar.
662. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat:09.00’da başlayacak.
Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak. Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek.
Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.
9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATLARI
Güreşlere bu yıl 53’ü baş olmak üzere 2141 pehlivan katılacak. Güreş severler bugün müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bilet fiyatları yarın için 200-240, pazar içinse 260- 300 TL olarak belirlendi. Müsabakalar TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜL NE KADAR?
Edirne Belediyesi bu yıl 3 milyon TL’ye yakın ödül dağıtırken başpehlivan 1 milyon TL’lik büyük ödülün ve 22 ayar altında, 1.4 kilogramlık altın kemerin sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında , 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.
662. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ, EDİRNE'DE BAŞLADI
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 53'ü başpehlivan 2 bin 141 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.
Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik-1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.