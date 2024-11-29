Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kırsal kalkınma destekleri proje tamamlama süresi uzatıldı mı?

Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Kırsal kalkınma nedir?

Kırsal bölgeleri kalkındırmayı hedefleyen destek programına Kırsal Kalkınma Desteği denir. Söz konusu bölgeyi kalkındıracak, istihdam sağlayacak, bilinirliğini artırıp, üretime katkıda bulunacak projeler, kırsal kalkınma programlarının amaçları arasında yer alır.

Girişimcilerin alacakları destek oranları, yapacakları yatırımın büyüklüğüne göre değişir. Minimum %40 , maksimum %70 e kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Yatırım yapmadan önce, uzman ekibimiz aracılığı ile mutlaka analiz ve fizibilite çalışması yapmanızı sağlıyoruz.

Kırsal kalkınma desteği kapsamında, çiftçiler için traktör, gübre, mazot, veterinerlik gibi geniş kapsamlı yardım sağlanmaktadır. Bunun yanında uygun olan çiftçiler için sübvansiyonel kredi desteği sağlanmaktadır. Diğer yandan badem, ceviz, arıcılık, su ürünler, seracılık, bitkisel ürünler alanında özel hibe desteği sağlanmaktadır.

Kırsal kalkınma hibeleri desteklerin kapsadığı konular

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

Et Üreten Tarımsal İşletmeler

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi- Pazarlanması

Et Ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Paketlenmesi

Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi Ve Paketlenmesi

Zanaatkarlık Ve Yerel Ürün İşletmeleri

Kırsal Turizm

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Makine Parkları

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Kırsal kalkınma hibelerinden kimler yararlanabilir ?

Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya