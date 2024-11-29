Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma sürelerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, mücbir sebepler hariç, hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
Kırsal bölgeleri kalkındırmayı hedefleyen destek programına Kırsal Kalkınma Desteği denir. Söz konusu bölgeyi kalkındıracak, istihdam sağlayacak, bilinirliğini artırıp, üretime katkıda bulunacak projeler, kırsal kalkınma programlarının amaçları arasında yer alır.
Girişimcilerin alacakları destek oranları, yapacakları yatırımın büyüklüğüne göre değişir. Minimum %40 , maksimum %70 e kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Yatırım yapmadan önce, uzman ekibimiz aracılığı ile mutlaka analiz ve fizibilite çalışması yapmanızı sağlıyoruz.
Kırsal kalkınma desteği kapsamında, çiftçiler için traktör, gübre, mazot, veterinerlik gibi geniş kapsamlı yardım sağlanmaktadır. Bunun yanında uygun olan çiftçiler için sübvansiyonel kredi desteği sağlanmaktadır. Diğer yandan badem, ceviz, arıcılık, su ürünler, seracılık, bitkisel ürünler alanında özel hibe desteği sağlanmaktadır.
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi- Pazarlanması
Et Ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi Ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Paketlenmesi
Arıcılık Ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi Ve Paketlenmesi
Zanaatkarlık Ve Yerel Ürün İşletmeleri
Kırsal Turizm
Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Makine Parkları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Bu tedbirin yararlanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.