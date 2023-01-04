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Kırşehir’i sis kapladı

Hava sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düştüğü Kırşehir’de, yüksek kesimlerde sis etkili oluyor. Kırşehir Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürücülere uyarılar yaptığı şehirde özellikle akşam saatlerinde otomobil kullanımlarının zorunlu olmadıkça da yapılmaması öneriliyor. Kırşehir il merkezinde kırağı dışında yağış olmazken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kırşehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırşehir’i sis kapladı
Kırşehir 5 günlük hava durumu

Kırşehir’i dün gece saatlerinde etkisi altına alan sis görüş mesafesini düşürdü sabah saatlerinde ise otomobiller üzerinde ve ağaçlarda soğuk nedeniyle kırağı oluştu.

HAVA SICAKLIĞI -6 DERECEYE DÜŞTÜ

Hava sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düştüğü kentte, yüksek kesimlerde de sis etkili oluyor. Kırşehir Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürücülere uyarılar yaptığı şehirde özellikle akşam saatlerinde otomobil kullanımlarının zorunlu olmadıkça da yapılmaması öneriliyor. Kırşehir il merkezinde kırağı dışında yağış olmazken yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Trafik ışıklarının dahi etkili olan sis nedeniyle zor görünmesi üzerine emniyet ve güvenlik tedbirleri arttırıldı.

KIRŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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