Sonbaharın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte yaklaşan kış aylarında uygulanan zorunlu kış lastiğinin ne zaman takılması gerektiği araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2023?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar 2023?

Yapılan bu düzenlemeye ve zorunlu olmasına karşın kış lastiği taktırmayan sürücüler için 2023 yılı itibaren 1152 lira para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Uzmanlardan kaliteli lastik uyarısıKastamonu’da, 1 Aralık’ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Sürücülere uyarılarda bulunan oto lastikçiler, kaliteli kış lastiği kullanımının kazaların önüne geçebileceğini söyledi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu yollara kış lastiği olmadan çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan kar yağışlarının ardından sürücüler lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulaması öncesinde yoğunluğun arttığı Kastamonu’daki oto lastikçiler sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Buzlanan yollarda kalitesiz kış lastiklerinin kazaların önüne geçemediğini ifade eden oto lastikçiler, sürücülerin kaliteli kış lastiklerine yönelmesini tavsiye etti. Kışlık lastiklerin vakumlu ve en 8 milimetre civarında diş derinliğine sahip olması gerektiğini belirten oto lastikçiler, lastik içerisindeki hava basıncının da önemli olduğunu kaydetti.

“Kış mevsiminde kaliteli kışlık lastik kullanın”

Kastamonu’da oto lastikçilik yapan Metin Nahar, kar yağışının ardından vatandaşların lastikçilere yöneldiğini belirterek, “Kışlık lastiklerimizi bir an önce taktırmamız gerekiyor. Kışlık lastiklerimizin özellikle vakumlu ve kaliteli olması gerekiyor. Birinci sınıf lastik kullanmalıyız. Derme çatma lastik olmaması gerekiyor, ucuz lastik olmaması gerekiyor. Kalite her zaman kalitedir, birinci sınıf olduğu için hayat kurtarma riski daha fazladır. Ölümlere sebebiyet veren ucuz lastik kullanmayın, ucuz lastiğin fren hakimiyeti zayıf olur. Kışlık lastiği, vakumlu ve diş derinlikleri 8-9 milimetre olması gerekiyor. 5 milimetreden aşağıda diş derinliği kullanılmaması gerekiyor. Kış lastiklerimizin havası arabanın durumuna göre değişir ama bazen 36 bazen 40 PSİ’de (hava basınç değeri) şişirilebilir. Çünkü yere fazla temas etmesi gerekiyor, fren hakimiyeti olması için. Çok yoğun çalışıyoruz, sabah 06.00’da başlıyoruz, gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Kışlık lastiklerimizi kaliteli kullanalım, hem hayat kurtarır hem güvenli olur” dedi.

“Kışlık lastiklerimizi kış mevsimi gelmeden havaların soğumasıyla taktırmak gerekiyor”

Oto lastik tamircisi Şükrü Nahar da yazlık lastiklerin oluşturabileceği tehlikelere değinerek, “Kışlık lastikleri Kasım ayının sonuna doğru ya da Aralık ayının başında takmaya başlıyoruz. Kışlık lastikler takılmadığı takdirde büyük sıkıntılar doğurabiliyor. İnsanlar kışlık lastiklere önem vermiyorlar ama bu devirde ucuz lastik piyasada çok fazla var. Herkes ucuz olsun istiyor ama ucuz lastikle araçlarımız karda kayıp kazalara sebebiyet veriyor. Bu yönden kışlık lastik çok önemli. Bizim insanlarımız yaz-kış aynı lastiği kullanıyor. Yazlık lastikle aracı kış mevsiminde kullanırsanız kazaya sebebiyet verirsiniz, hatta ölümle de sonuçlanabilir” diye konuştu.

Yaz Lastiği İle Kış Lastiği Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mevsime göre farklı lastik kullanımına yer açılması son derece önemlidir. Kış aylarında lastik değişim ise ülkemizde zorunludur. 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastik uygulaması 1 Nisan tarihine kadar devam eder. Bu tarih sonrasında ise yaz lastiklerinin araçlara takılması gerekir.

Yaz ya da kış lastiklerinin zorunlu hale getirilmesi birçok farklı neden ile yapılırken en önemlisi ise güvenli sürüştür. Yaz lastikleri ve kış lastiklerinin belirlenen dönemler arasında değiştirilmesi ise zorunludur.

Kullanım Koşulları Arasındaki Fark

Yaz lastikleri ve kış lastikleri arasındaki en önemli fark ise kullanım koşullarıdır. +7 derece sıcaklık altı ve üstü hava sıcaklıkları da bu kullanım koşullarında etki etmektedir. +7 derece ve altı olan sıcaklıklarda kış lastiklerinin kullanılması gerekir. Kış lastikleri bu hava koşullarında daha iyi bir yol tutuşu sağlamaktadır. Bu özelliği ise daha çabuk ısınma gösteren lastik hamurundan kaynaklanmaktadır. +7 derece ve üzeri olan ısıda ise yaz lastiklerinin tercih edilmesi gerekir. Bu aşamada ise +7 derece üzerinde daha geç ısınma göstermesi sonrasında havanın sıcaklığı ile ıslak ya da kuru olan tüm zeminlerde kısa fren mesafesinde kolaylıkla durulmasına destek olarak kullanım avantajını da sağlamaktadır.

Lastiklerdeki Hamur Farkının Sebebi

Yaz ve kış lastiklerinin en tipik farklı hamurudur. Kış lastiklerinde hamur havanın soğuk olduğu dönem için ayarlanmış olup daha kolay ısınmasına destek olurken yaz lastikleri ise hava sıcaklığına karşın lastiklerin daha geç ısınmasına etki eden seçimlere sahiptir. Bu ısınma değerlerindeki değişim ise lastiklerin daha iyi bir yol tutuşu elde etmesine destek sunmak ile beraber fren mesafesi açısından da avantaj sağlamaktadır.

Kılcal Damar ve Su Tasfiyesi Farkları

Kış ve yaz lastiklerinde yer alan farklar arasından kılcal damar ve su tasfiyesi gelmektedir. Kış lastiklerinde yer alan kılcal damarlar sayesinde özellikle soğuk hava şartları, kar ya da yumuşak olan zeminlerde daha iyi bir yol tutuşunun gözlemlenmesi mümkün olmaktadır. Bu sayede ise suyun tahliyesi de kolaylıkla sağlanmaktadır. Yaz lastiklerinde kanallar yer alır. Kalın kanallar ise kılcal damarlar yerini alarak su tasfiyesinin sıcak havalarda ve sert yüzeylerde daha kolaylıkla yapılmasına destek olmaktadır.

Sürüş konforu Farklılığı

Sürüş güvenliğinin olumlu etkisinin yanı sıra mevsime göre lastik değişimleri ile sürüş konforu farklılık göstermektedir. Kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasında sürüş konforu çok fazla hissedilmemek ile beraber yazlık lastiklerin kış aylarında devam ettirilmesi ise sürüş anlamında farklılığın gerçekleşmesi hissedilebilir.

Mevsime Göre Lastik Değişimi ve Durma Mesafesi Farklılıkları

Mevsime göre değişimi yapılacak olan lastik değişim işlemleri ile güvenli sürüş deneyimi yaşamanın avantajını elde edebilirsiniz. Her iki çeşide sahip olan lastikte kullanıldığı mevsim koşullarında istenen ve güvenli duruş mesafesini elde etmenize olanak sunacak şekilde hazırlanmaktadır. Yaz lastik kullanımlarınızı kışın sürdürmeniz durumunda durma mesafeniz de artış yaşanır. Kış lastiklerini ise yaz aylarında kullanmaya devam etmeniz durumunda ise yol tutuşu azalırken fren mesafenizde de aynı oranda azalma görülebilir. Bu detaylara dikkat ederek mevsime göre lastik değişimlerini belirlenen zaman içinde yapmanız önerilir.

Mevsime Göre Lastik Değiştirmenin Avantajı

Yaz ve kış aylarında lastiklerin değiştirilmesi sayesinde hem daha güvenli hem de daha konforlu sürüş deneyimi yaşamanız mümkün olmaktadır. Gerçekleştirilen lastik değişim işlemleri aynı zamanda daha uzun ömürlü lastik kullanımına yer açarak lastiklerin aşınma ve yıpranmasını da geciktirecek olan detaya sahip olup avantaj yaratmaktadır.

Kış lastikleri hangi ülkelerde zorunlu?

Avusturya

Belarus

Bosna Hersek

Çek Cumhuriyeti

Estonya

Finlandiya

Almanya

İzlanda

Letonya

Litvanya

Makedonya

Moldova

Karadağ

Rusya

Sırbistan

Slovenya

İsveç



