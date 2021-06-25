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Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?

Kurban Bayramına sayılı gümler kaldı. Bazı vatandaşlar tarafından "Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Diyanetin yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Dinimizde böyle bir uygulama yoktur. Bunun, yapılması gereken bir ibadet gibi görülmesi caiz değildir. Çünkü Allah ve Resûlü’nden nakledilmeyen bir uygulamayı ibadet gibi telakki etmek ve ona dinîlik vasfı vermek bid’attır. Her bid’at da Hz. Peygamberin (s.a.s.) nitelemesiyle dalalettir (Müslim, Cumua, 43; Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Tirmizî, İlim, 16).
  • Hz. Ali’den rivayet edilen “Resûlullah (s.a.s.) (sağlığında) kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben de onun yerine kurban kesiyorum.” (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 420, 423) şeklindeki haber, bu uygulamaya delil olamaz. Çünkü Hz. Ali, kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendisine bunu vasiyet etmesini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez."

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