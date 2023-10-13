Kamp alanları havaların ısınmasıyla birlikte okulların tatil olması nedeniyle bir hayli araştırılmakta. Bayram tatilini de fırsata çevirmek isteyenlere İstanbul’da kamp yapılacak mekanları sorguluyor. Gün boyunca iş yorgunluğu, stres ve gürültüye maruz kalınmakta. Böyle bir ortamdan kısa süreliğine de olsa günlük hayatın tüm olumsuzluklarından uzak kalabilmek için en iyi tercihlerden biri hiç şüphesiz kamp yapmak. Beykoz’da yer alan Polonezköy kamp yapılacak yerlerden sadece biri. Doğam mekanlarda kamp yapmak için başka bir şehre gitmeye, uzun uzadıya yolları aşmaya hiç gerek yok. İstanbul’da sakin bir o kadar da huzurlu vakit geçirebileceği en uygun kamp alanlarını sizler için derledik.