|
Özgün

Kışın kamp yapacakların kenara not etmesi gereken mutlaka bilmesi gerekenler

Kış mevsimi, doğanın beyaz bir örtüyle kaplandığı ve hava koşullarının zorlaştığı bir dönemdir, ancak bu aynı zamanda eşsiz ve büyüleyici bir kamp deneyimi sunabilir. Kışın kamp yapmak, sakinlik, temiz hava ve karla kaplı manzaraların tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunar. Ancak kış kampı, yaz aylarındaki kampa göre daha fazla hazırlık ve dikkat gerektirir. Bu yazıda, kışın kamp yapacaklar için nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve bu muhteşem mevsimde güvenli ve keyifli bir deneyim elde etmenin ipuçlarını inceleyeceğiz.

08:48 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kış kampı

Kış kampı

Yaz kamplarına göre fazladan titizlik gerektiren kış kampları öncesi, tecrübe edinmek için mutlaka kış gelmeden kamp hayatı ile tanışmalısınız. İlk kampınızın çetin şartlarda gerçekleşmesi, iyi ekipmanlarınız olsa dahi oldukça zor geçebilir. Bu sebeple ekipmanlarınızı iyi tanımak ve doğru kullanıyor olmak, kış kampından alınacak verimi maksimuma taşıyacaktırKış kampı, yaz kampına göre daha zorlu ve hazırlık gerektiren bir aktivitedir. İşte kışın kamp yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

Kışın kamp yaparken nelere dikkat edilmeli?

Kışın kamp yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Doğru ekipman seçimi:
Kış kampı için özel olarak üretilmiş ekipmanlar, sizi soğuktan ve diğer hava koşullarından korumaya yardımcı olacaktır. Bu ekipmanlar arasında 4 mevsim çadır, kışlık uyku tulumu, sıcak su torbası, kar botu, kalın kıyafetler ve eldiven, şapka ve bere gibi giysiler yer alır.
Güvenli bir kamp alanı seçimi:
Kış kampı yapacaksanız, kamp alanınızı dikkatlice seçmeniz önemlidir. Kamp alanının yakınlarında yerleşim yeri, yol veya acil yardım hizmeti olan bir yer olması idealdir. Ayrıca, kamp alanının rüzgardan korunaklı ve su birikintisi olmayan bir yerde olması gerekir.
Yeterli hazırlık:
Kış kampı için yeterli hazırlık yapmak önemlidir. Bu hazırlık, kamp öncesi hava durumu tahminlerini kontrol etmek, kamp alanına ulaşım planı yapmak ve gerekli ekipmanları toplamak gibi unsurları içerir.
Sağlık önlemleri:
Kış kampı yaparken, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı dikkatli olmanız gerekir. Bu nedenle, yanınızda yeterli miktarda ilaç bulundurmanız ve düzenli olarak ellerinizi yıkamanız önemlidir.

Kış kampı için öneriler

İşte kış kampı için bazı ipuçları:

  • Kamp alanını gündüz vakti ziyaret edin ve koşulları kontrol edin.
  • Kamp alanının yakınlarında yiyecek ve su kaynağı bulunup bulunmadığını kontrol edin.
  • Kamp alanının etrafında tehlikeli olabilecek unsurlar olup olmadığını kontrol edin.
  • Kamp alanının yakınlarında vahşi hayvanlar yaşıyorsa, gerekli önlemleri alın.
  • Kamp alanını terk etmeden önce tüm izlerinizi silin.

Kış kampı, doğayla iç içe vakit geçirmek ve yeni deneyimler kazanmak için harika bir fırsattır. Ancak, bu aktiviteye başlamadan önce gerekli hazırlıkları yapmak ve dikkatli olmak önemlidir.


İstanbul’da kamp alanlarına yoğun ilgi: İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?
İstanbul’da kamp alanlarına yoğun ilgi: İstanbul'a yakın nerede kamp yapılır?

Kamp alanları havaların ısınmasıyla birlikte okulların tatil olması nedeniyle bir hayli araştırılmakta. Bayram tatilini de fırsata çevirmek isteyenlere İstanbul’da kamp yapılacak mekanları sorguluyor. Gün boyunca iş yorgunluğu, stres ve gürültüye maruz kalınmakta. Böyle bir ortamdan kısa süreliğine de olsa günlük hayatın tüm olumsuzluklarından uzak kalabilmek için en iyi tercihlerden biri hiç şüphesiz kamp yapmak. Beykoz’da yer alan Polonezköy kamp yapılacak yerlerden sadece biri. Doğam mekanlarda kamp yapmak için başka bir şehre gitmeye, uzun uzadıya yolları aşmaya hiç gerek yok. İstanbul’da sakin bir o kadar da huzurlu vakit geçirebileceği en uygun kamp alanlarını sizler için derledik.


#kış kampı
#kamp malzemeleri
#kış kampında yapılacaklar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye ne zaman kadro verilecek?