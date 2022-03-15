Özgün Klinik destek elemanı nedir Klinik destek elemanı ne iş yapar?
ÖZGÜN HABERLER

Klinik destek elemanı nedir: Klinik destek elemanı ne iş yapar?

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular ile görev almak üzere "klinik destek elemanı" alınacağını açıkladı. Klinik destek elemanı da dahil olmak üzere güvenlik görevlisi, biyomedikal cihaz destek elemanı ve klinik destek elemanı gibi kadrolara başvuruların başladığını duyurdu. Peki Klinik destek elemanı nedir? Görevleri nelerdir? Klinik destek elemanı ne iş yapar? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Klinik destek elemanı nedir: Klinik destek elemanı ne iş yapar?
Klinik destek elemanı nedir? Görevleri nelerdir? Klinik destek elemanı ne iş yapar?

Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sağlık işçisi olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen sağlık işçisi alımında "klinik destek elemanı" kontenjanı adayların merak konusu oldu. Peki, klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar? İşte cevaplar....

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.

Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;

  1. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
  2. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.
  3. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
  4. Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.
  5. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.
  6. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.
  7. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.
  8. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
  9. Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.
  10. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak.
  11. Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak.
  12. Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak.
  13. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

KLİNİK DESTEK ELEMANI MAAŞI NE KADAR?

  • Çalıştıkları kurumlara ve mesleki deneyimlerine göre Klinik Destek Elemanı maaşı 4 bin 253 TL ile 8 bin TL arasında değişiyor.

2022 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel - işçi alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?
ÖZGÜN
2022 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel - işçi alımı başvuruları ne zaman? Kılavuz yayımlandı mı?
Altın almayı durdurdu

Altın almayı durdurdu

​Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar.
Son iki gün

Son iki gün

​En'lerin köprüsünde hummalı hazırlık.
Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?

'Kırım işgaline neden sessiz kaldınız?'

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.

Çavuşoğlu: Bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz.

Bu kış kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi.

Vatandaş 'Ben bunu niye kullanıyorum' demeye başladı.
'Allah korudu'

'Allah korudu'

Tehlikeli madde yüklü kamyonet devrildi, faciadan dönüldü.

​Şehrin 40 kilometre çevresindeki yıkım uydudan görüntülendi.

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.