​Klinik destek elemanı nedir: Klinik destek elemanı ne iş yapar?

Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sağlık işçisi olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen sağlık işçisi alımında "klinik destek elemanı" kontenjanı adayların merak konusu oldu. Peki, klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar? İşte cevaplar....

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.

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Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;

Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak. Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak. Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak. Görev yaptığı alanda atıkların uygun şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olmak. Kliniğe transfer edilecek hastanın transferini sağlamak. Ex' in hazırlanmasına yardımcı olup, morga transferini sağlamak. Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

KLİNİK DESTEK ELEMANI MAAŞI NE KADAR?

Çalıştıkları kurumlara ve mesleki deneyimlerine göre Klinik Destek Elemanı maaşı 4 bin 253 TL ile 8 bin TL arasında değişiyor.