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Kobani neresi?

Taksim İstiklal Caddesi'ne terör örgütü PKK/PYD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kadının bıraktığı bomba nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi. Peki Kobani nerede? İşte Kobani haritadaki yeri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kobani nerede? Ayn el-Arab haritadaki yeri
Kobani

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Hain saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti ve teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Bir dizi güvenlik görüntüsü incelemesi ve adım adım takip sonrasında kadın terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının faili olarak terör örgütü PKK/PYD'yi işaret etti. Bakan Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi. Soylu, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Kobani nerede?

Kobani veya Ayn el-Arab, Suriye'de bir kent. Türkiye'nin Şanlıurfa, Suruç ilçesinin güneyinde yer alır. İlçe ile Kobani arasında ise çok kısa bir mesafe bulunuyor. 54.681 nüfusa sahiptir. 2012'de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolüne geçinceye kadar Suriye'nin Halep İli'nin, Ayn el-Arab İlçesi'nin merkezi idi.

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