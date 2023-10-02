Kocaeli hava durumu nasıl olacak?
Sürücüler zor anlar yaşadı
D-100 kara yolu Gebze Otogarı mevkiinde de tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle 2 işçi servisi ve 1 otomobilde hasar oluştu. İşçi servisi şoförü Zafer Aktaş, fark etmeden su birikintisine girdiğini ifade ederek, "Tünelin içerisi suyla doluydu. Dizlerimize kadar su vardı. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.
Kocaeli'de yağış nedeniyle yol çöktü: 2 araç çukura girdi
Kocaeli’de 2 gündür yaşanan sağanak yağış sonrası Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi Balyanoz Koyu 2. etap sahiline bağlanan tali yolda çökme meydana geldi. Çökmeyi fark etmeyen 2 servis a sürücüsü çukura girdi. Hasar alan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
Kocaeli’de hava nasıl olacak?
Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2 Ekim Pazartesi günü Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 4 Ekim 2023 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 5 Ekim 2023 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 6 Ekim 2023 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.