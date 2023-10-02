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Kocaeli'de sağanak: Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar kaza yaptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki gün boyunca kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı, 2 işçi servisi ile 1 otomobil de arıza yaptı. İşte Kocaeli için 5 günlük hava durumu raporu.

10:20 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanağın ardından D-100 kara yolu Eskihisar Feribot Yolu Kavşağını kaplayan su nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenli bölge oluşturarak, araç geçişinin riskli olduğu kavşağı ulaşıma kapattı. Kavşakta biriken suyun,
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekiplerince tahliyesi sonrasında yol ulaşıma açıldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

D-100 kara yolu Gebze Otogarı mevkiinde de tünel içerisinde oluşan su birikintisi nedeniyle 2 işçi servisi ve 1 otomobilde hasar oluştu. İşçi servisi şoförü Zafer Aktaş, fark etmeden su birikintisine girdiğini ifade ederek, "Tünelin içerisi suyla doluydu. Dizlerimize kadar su vardı. Aracın tamponu zarar gördü, plakalarım kayboldu" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ekipleri, su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.

Kocaeli'de yağış nedeniyle yol çöktü: 2 araç çukura girdi

Kocaeli’de 2 gündür yaşanan sağanak yağış sonrası Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi Balyanoz Koyu 2. etap sahiline bağlanan tali yolda çökme meydana geldi. Çökmeyi fark etmeyen 2 servis a sürücüsü çukura girdi. Hasar alan araçlar yoldan kaldırılırken, belediye ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Kocaeli’de hava nasıl olacak?

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2 Ekim Pazartesi günü Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kocaeli İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°. Yarın için Kocaeli hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. 4 Ekim 2023 Çarşamba Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 5 Ekim 2023 Perşembe Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 6 Ekim 2023 Cuma Kocaeli hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.

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#meteoroloji
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