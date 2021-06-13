Köfte tarifi: Evde köfte nasıl yapılır: Güzel köfte tarifi püf noktaları En güzel köfte tarifi ve evde köfte yapmanın püf noktaları yazımızda. Çocukluğumuzun vazgeçilmesi olan annemizin köftesinin tadını restoranlarda dahi bulamıyoruz. Annelerimizin elleriyle yaptığı köfte tadında tarifi sizler için derledik. Hiçbir köftecinin tarifine değişmeyeceğiniz köfte tarifi için yazımıza buyurun.

Haber Merkezi 13 Haziran 2021, 12:24 Son Güncelleme: 13 Haziran 2021, 17:27 Yeni Şafak