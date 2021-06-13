Köfte tarifi: Evde köfte nasıl yapılır: Güzel köfte tarifi püf noktaları

Çocukların yanında patates kızartmasıyla çok sevdiği köfte, yapılışı, püf noktaları ve hazırlanma süresine dair detaylar yazımızda. Misafirlerinize yapabileceğiniz yemek tariflerinden ev usulü köfte yine tam kıvamında, sizlerin huzurunda.
KÖFTE TARİFİ
Köfte Tarifi Malzemeleri:
1/8 (Çeyrekten daha az) su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
1 Çay kaşığı karbonat
500 Gram köftelik dana döş kıyma
1 Adet rendelenmiş kuru soğan
4 Diş rendelenmiş sarımsak
3 çorba kaşığı galeta unu
1 Tatlı kaşığı toz kimyon
1 Çay kaşığı toz karabiber
1 Çay kaşığı toz yenibahar
1 Çay Kaşığı toz zerdeçal
1/2 (Yarım) demet kıyılmış maydanoz
Yeteri kadar tuz
Servis malzemeleri
Yeteri kadar toz sumak
Arzu edilen kadar hilal doğranmış mor soğan
İstenilen kadar maydanoz yaprakları
Köfte Tarifi Yapılışı:
Suyu, limon suyunu ve karbonatı bir bardakta karıştırın.
Köfte için kalan malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve karbonatlı suyu da ilave edip 5-10 dakika köfteyi yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle şekil verip bir tepsiye dizin. Bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Tavayı kızdırın ve bir miktar yağla köfteleri pişirin.
Mor soğan ve maydanozla servis edip toz sumak serpin.
Ev köftesi kaç dakikada pişer?
30 dakikada hazırlanan ev köftesi 10 dakikada pişer.
Ev köftesinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan köftenin kalorisi 144,2.
Ev köftesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Ev köftesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 1425 TL