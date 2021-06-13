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Köfte tarifi: Evde köfte nasıl yapılır: Güzel köfte tarifi püf noktaları

En güzel köfte tarifi ve evde köfte yapmanın püf noktaları yazımızda. Çocukluğumuzun vazgeçilmesi olan annemizin köftesinin tadını restoranlarda dahi bulamıyoruz. Annelerimizin elleriyle yaptığı köfte tadında tarifi sizler için derledik. Hiçbir köftecinin tarifine değişmeyeceğiniz köfte tarifi için yazımıza buyurun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köfte tarifi: Evde köfte nasıl yapılır: Güzel köfte tarifi püf noktaları
Ev köftesi.

Çocukların yanında patates kızartmasıyla çok sevdiği köfte, yapılışı, püf noktaları ve hazırlanma süresine dair detaylar yazımızda. Misafirlerinize yapabileceğiniz yemek tariflerinden ev usulü köfte yine tam kıvamında, sizlerin huzurunda.

KÖFTE TARİFİ

Köfte Tarifi Malzemeleri:

1/8 (Çeyrekten daha az) su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

1 Çay kaşığı karbonat

500 Gram köftelik dana döş kıyma

1 Adet rendelenmiş kuru soğan

4 Diş rendelenmiş sarımsak

3 çorba kaşığı galeta unu

1 Tatlı kaşığı toz kimyon

1 Çay kaşığı toz karabiber

1 Çay kaşığı toz yenibahar

1 Çay Kaşığı toz zerdeçal

1/2 (Yarım) demet kıyılmış maydanoz

Yeteri kadar tuz

Servis malzemeleri

Yeteri kadar toz sumak

Arzu edilen kadar hilal doğranmış mor soğan

İstenilen kadar maydanoz yaprakları

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ÖZGÜN
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Köfte Tarifi Yapılışı:

Suyu, limon suyunu ve karbonatı bir bardakta karıştırın.

Köfte için kalan malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve karbonatlı suyu da ilave edip 5-10 dakika köfteyi yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle şekil verip bir tepsiye dizin. Bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Tavayı kızdırın ve bir miktar yağla köfteleri pişirin.

Mor soğan ve maydanozla servis edip toz sumak serpin.

Ev köftesi kaç dakikada pişer?

30 dakikada hazırlanan ev köftesi 10 dakikada pişer.

Ev köftesinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan köftenin kalorisi 144,2.

Ev köftesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Ev köftesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 1425 TL


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