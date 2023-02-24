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Konteyner kentlerde kimler kalacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman’da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek. Öncelik yakınlarını kaybedenlerde olanlar'' dedi. Peki depremzede kira yardımı ne kadar? Konteynerde kalanlara kira yardımı var mı? İşte detaylar.

14:26 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Konteyner kentlere kimler yerleşecek?

Konteyner kentlere kimler yerleşecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman’da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek. Öncelik yakınlarını kaybedenlerde olanlar. Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar.” dedi.

Depremzede kira yardımı ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi.



#Konteyner
#konteyner kent
#Süleyman Soylu
1 saat önce
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Konteyner kentlerde kimler kalacak?
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