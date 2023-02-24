Konteyner kentlere kimler yerleşecek?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adıyaman’da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gidebilecek. Öncelik yakınlarını kaybedenlerde olanlar. Ev sahipleri de kiracılar da konteyner kentlere gelebebilecek. Öncelik şart yakınlarını kaybedenlerde olanlar.” dedi.
Depremzede kira yardımı ne kadar?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi." dedi.