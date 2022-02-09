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Konya'da yarın 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

Konya'da bugün okullar tatil edildi. İl genelinde kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilemesi ile eğitime 1 gün ara verilmişti. Konya'da yarın için okulların tekrar tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konya'da yaşayan öğrenciler Konya'da okullar yarın da tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 10 Şubat Perşembe günü Konya'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada yarın 10 Şubat Perşembe günü okullar tatil olacak mı?
konya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde son dakika kar yağışı uyarısı gelirken Konya'da okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre bu gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Konya'nın bazı ileçelerinde eğitime ara verildi. Peki, Yarın 10 Şubat Perşembe günü Konya'da okullar tatil mi?

KONYA'DA YARIN (10 ŞUBAT'TA) OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, çığ tehlikesi uyarılar yayınlandı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bugün için yapılan açıklama şöyle:

"Akşehir'de yoğun kar yağışından dolayı 09 Şubat 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uzaktan eğitim yapılacaktır."

Gece saatlerinde, Ilgın ilçesinde de 09 Şubat 2022 Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

Konya'da 10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Konya'da hava bugün (9 Şubat) yoğun yağmur veya yer yer sulu kar, açık havaya sahipti.

9 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 2 ve -2 derece arasında olacağı tahmin edildi.

Konya'da 10 Şubat Perşembe günü ise sıcaklığın -1 ve -4 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.

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