Özgün Konyada 9 Mart Çarşamba (Yarın) Okullar Tatil Olacak Mı?
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Konya'da 9 Mart Çarşamba (Yarın) Okullar Tatil Olacak Mı?

Konya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kar yağışı yurdun büyük kısmında etkisini artıracak. Kar yaışının etkili olacağı tahmin edilen illerden biri de Konya... Peki, Konya'da Meteoroloji'nin açıklamaları doğrultusunda 9 Mart Çarşamba günü okullar tatil edilir mi? Konya'da yarın için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada 9 Mart Çarşamba (Yarın) Okullar Tatil Olacak Mı?
konya

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari’de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

KONYA'DA YARIN (9 MART) OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil edildiğine yönelik henüz resmi bir açıklama yok. Konuya ilişkin Valilik'ten gelen açıklama haberimize eklenecektir.

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