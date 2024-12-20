Konya'da gece yarısından itibaren yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Konya'da günün ilerleyen saatlerinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İşte 20 Aralık Cuma Konya saatlik hava durumu bilgisi...
Konya kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.
Yoğun sis, şehir merkezi ve çevre yollarda trafik akışını etkiledi. Sürücüler, araçlarıyla takip mesafesini koruyarak ilerlemeye çalıştı.
Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da da sis etkisini sürdürüyor
Yoğun sis, Aksaray-Konya ve Aksaray-Ankara kara yolunda sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Trafik ekipleri, Karaman-Konya, Karaman-Ereğli ve Karaman-Mersin kara yolunda, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri görev yaptı.