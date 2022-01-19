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Konya'da yarın (20 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? Konya kar tatili açıklaması

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da 20 Ocak Perşembe kar tatili açıklaması oldu mu? soruları Konya'da yaşayan öğrenci, veli ve eğitimciler tarafından sorgulanıyor. Konya'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı da etkiliyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi ile Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak kazandı. Peki, 20 Ocak Perşembe günü Konya'da okullar tatil mi? Konya'da yarın okullar var mı? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada yarın (20 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? Konya kar tatili açıklaması
kar tatili

Kar yağışının etkili olduğu illerda kar tatili oluyor. Buna göre Konya'da kar yağışının etkisinin deam etmesi ile vatandaşlar "Okullar tatil mi" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 21 Ocak Perşmbe Konya'da kar tatili olacak mı?

KONYA'DA YARIN 21 OCAK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçede, Karaman'da ise kent merkezinde yüz yüze eğitime yarın, 1 günlüğüne ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

Karaman'da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.


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