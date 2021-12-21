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Konya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Konya kar tatili

Konya'da 17 Aralık günü başlayan kar yağışı bugün de devam etti. Konya'da etkisini sürdüren kar yaşıın ardından vatandaşlar "Konya'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık kar tatili olacak mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Çarşamba Konya kar tatili
konya kar tatili

Konya'da 2 gündür bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Aralık Çarşamba günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

KONYA 21 ARALIK'TA KAR TATİLİ OLAN İLÇELER

21 Aralık yani bugün için Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir' açıklaması yapılmıştı.

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